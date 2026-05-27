Η Κύπρος κατέγραψε το 2025 μέσο όρο 37,7 πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για εργαζομένους πλήρους και μερικής απασχόλησης, ηλικίας 20 έως 64 ετών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Σε σύγκριση με το 2015, η μεταβολή είναι οριακή, καθώς τότε ο μέσος όρος είχε διαμορφωθεί στις 37,8 ώρες εβδομαδιαίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, οι άνδρες στην Κύπρο εργάζονταν κατά μέσο όρο 39 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες 36,3 ώρες.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πραγματικές εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για εργαζομένους πλήρους και μερικής απασχόλησης ανήλθαν κατά μέσο όρο στις 35,9 ώρες το 2025, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τις 36,9 ώρες που καταγράφονταν το 2015, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τα υψηλότερα επίπεδα εβδομαδιαίας εργασίας στην Ε.Ε. καταγράφηκαν στην Ελλάδα, με 39,6 ώρες. Ακολούθησαν η Βουλγαρία και η Πολωνία, με 38,7 ώρες, και η Λιθουανία, με 38,4 ώρες.

Αντίθετα, οι χαμηλότεροι μέσοι όροι εβδομαδιαίας εργασίας σημειώθηκαν στην Ολλανδία, με 31,9 ώρες, στη Δανία και τη Γερμανία, με 33,9 ώρες, και στην Αυστρία, με 34 ώρες.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα επαγγέλματα με τις περισσότερες πραγματικές ώρες εργασίας στην Ε.Ε. ήταν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, με 42 ώρες εβδομαδιαίως. Ακολούθησαν τα διευθυντικά στελέχη, με 40,6 ώρες, και τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων, με 39,4 ώρες.

Στον αντίποδα, οι μικρότερες εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στα ανειδίκευτα επαγγέλματα, με 31,8 ώρες, στους υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης, με 34 ώρες, και στους εργαζομένους στον τομέα υπηρεσιών και πωλήσεων, με 34,5 ώρες.