Η Κύπρος καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων με υπόβαθρο στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που διαθέτουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, το 2025 το 96,4% των εργαζομένων με εκπαίδευση ICT στην Κύπρο διαθέτει τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία αναδεικνύουν σημαντική ανισορροπία ως προς την κατανομή φύλου στον τομέα. Στην Κύπρο, οι άνδρες αποτελούν το 85,1% των εργαζομένων με εκπαίδευση ICT το 2025, ενώ οι γυναίκες περιορίζονται στο 14,9%. Το 2024 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 70,9% για τους άνδρες και 29,1% για τις γυναίκες.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εργαζόμενοι με εκπαίδευση ICT ανήλθαν το 2025 σε 3,4 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 5,1% σε σχέση με το 2024, όταν ήταν 3,2 εκατομμύρια.

Οι άνδρες εξακολουθούν να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα στον κλάδο, αντιπροσωπεύοντας το 83,4% του συνόλου, δηλαδή 2,8 εκατομμύρια εργαζομένους. Το ποσοστό των γυναικών στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 16,6%.

Παρότι ο αριθμός των γυναικών στον τομέα αυξήθηκε σε βάθος δεκαετίας, από 0,4 εκατομμύρια το 2015 σε 0,6 εκατομμύρια το 2025, το μερίδιό τους στο σύνολο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Σε σύγκριση με το 2024, καταγράφηκε μείωση 2,6% στον αριθμό των γυναικών, ενώ το ποσοστό τους υποχώρησε από 17,9% σε 16,6%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανδρών στους εργαζομένους με εκπαίδευση ICT καταγράφονται στην Τσεχία, με 92,9%, στη Σλοβενία με 89,1%, στη Λετονία με 89,0%, στη Λιθουανία με 88,9% και στη Σλοβακία με 88,4%.

Αντίστοιχα, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στον συγκεκριμένο τομέα εντοπίζονται στη Δανία, με 30,0%, στη Σουηδία με 29,8%, στη Ρουμανία με 28,6%, στη Βουλγαρία με 25,6% και στην Κροατία με 25,2%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η πλειονότητα των εργαζομένων με εκπαίδευση ICT στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2025, το 74,8% είχε ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές, ενώ το 25,2% είχε δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε επίπεδο κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους εργαζομένους με εκπαίδευση ICT καταγράφονται στη Δανία, με 97,7%, και στη Γαλλία, με 96,6%. Ακολουθεί η Κύπρος, ενώ πίσω της βρίσκονται η Ιρλανδία με 92,3%, η Βουλγαρία με 91,1% και η Κροατία με 90,9%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφονται στην Ιταλία, όπου το 69,2% των εργαζομένων με εκπαίδευση ICT δεν διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο, και στην Πορτογαλία, με 58,8%.