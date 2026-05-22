Σε τελική ευθεία εισέρχονται οι Βουλευτικές Εκλογές, καθώς απομένουν μόλις δύο ημέρες μέχρι την κάλπη που θα αναδείξει τους 56 βουλευτές της επόμενης πενταετίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελλίκος Ηλία παρουσίασε σε σημερινή διάσκεψη Τύπου τα στοιχεία του εκλογικού σώματος, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 569.182 εκλογείς, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα το εκλογικό σώμα είναι αυξημένο κατά 11.081 άτομα.

Με βάση τη διεύθυνση συνήθους διαμονής, 218.555 εκλογείς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Επαρχία Λευκωσίας, 157.289 στην Επαρχία Λεμεσού, 33.929 στην Επαρχία Αμμοχώστου, 98.341 στην Επαρχία Λάρνακας, και 54.567 στην Επαρχία Πάφου. 6.501 εκλογείς έχουν υποβάλει δήλωση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε κέντρο του εξωτερικού.

Αυτούσια η δήλωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών

Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη.

Βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο της εκλογικής διαδικασίας, μιας προσπάθειας που υλοποιείται εδώ και μήνες με τη συντονισμένη συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών, των Επαρχιακών Διοικήσεων του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, της Αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Εξωτερικών και των διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και άλλων αρμόδιων Τμημάτων και Υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ετοιμότητα για την επιτυχή διεξαγωγή των Εκλογών.

Σκοπός της σημερινής διάσκεψης είναι η παροχή συνοπτικής, αλλά ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές της προσεχούς Κυριακής, καθώς και η παρουσίαση βασικών στοιχείων που αφορούν τη διαδικασία και τη σωστή άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Είμαι βέβαιος ότι, με τη δική σας πολύτιμη συμβολή ως λειτουργοί ενημέρωσης, το απαραίτητο μήνυμα θα φτάσει σε όλους τους πολίτες και ειδικότερα στους νέους ψηφοφόρους, οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά σε εκλογική διαδικασία.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτησή μου, θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, με στόχο την πληρέστερη ανάλυση επιμέρους ζητημάτων και τη σαφέστερη ενημέρωση του κοινού.

Οι εκλογές συνιστούν θεμελιώδη έκφραση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας και, ως εκ τούτου, αποτελούν καθοριστικό γεγονός για την πολιτική ζωή της χώρας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως Γενικός Έφορος Εκλογών και, με γνώμονα την πιστή εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας, απευθύνω έκκληση προς όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, ασκώντας υπεύθυνα το εκλογικό τους δικαίωμα και επιλέγοντας τους εκπροσώπους τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Η αποχή δεν συνιστά απλή επιλογή, αλλά ισοδυναμεί με απεμπόληση ενός θεμελιώδους δικαιώματος.

Η διεξαγωγή Εκλογών με διαφάνεια και ακεραιότητα αποτελεί σημαντική κατάκτηση για τον τόπο μας.

Οι Έφοροι Εκλογής και τα επιτελεία τους εργάστηκαν εντατικά και μεθοδικά όλο αυτό το διάστημα, εξασφαλίζοντας την οργάνωση κάθε επιμέρους πτυχής της διαδικασίας. Σε όλα τα στάδια υπήρξε συνεργασία με τους εκπροσώπους των κομμάτων και των υποψηφίων, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην ομαλή προετοιμασία.

Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους για τη συνεργασία και την εποικοδομητική τους στάση, με την προσδοκία ότι το ίδιο πνεύμα θα διατηρηθεί μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και σε όλους εσάς, στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η συμβολή σας στην έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των πολιτών για όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν τις εκλογές, ήταν και παραμένει, μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, καθοριστικής σημασίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο σας και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάδοση των αποτελεσμάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εκλογική διαδικασία παρακολουθείται από αποστολή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, της οποίας τα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις αναμένουμε με ενδιαφέρον.

Στις Βουλευτικές Εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων κατόχων δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές 2026 έχουν συνολικά 569.182 άτομα. Σε σχέση με τις Βουλευτικές Εκλογές 2021, το εκλογικό σώμα είναι αυξημένο κατά 11.081 άτομα.

Στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο είναι εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή 568.587 άτομα, μεταξύ των οποίων και 859 Τουρκοκύπριοι. Η εκλογική περιφέρεια με τους περισσότερους εγγεγραμμένους εκλογείς είναι η Λευκωσία με 198.362 και ακολουθεί η Λεμεσός με 117.013, η Αμμόχωστος με 116.404, η Λάρνακα με 60.540, η Πάφος με 47.421 και η Κερύνεια με 28.847.

595 άτομα είναι εγγεγραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των εγκλωβισμένων, με 260 από αυτά να διαμένουν στην Επαρχία Αμμοχώστου και 335 στην Επαρχία Κερύνειας.

414 άτομα είναι εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των φυλακισμένων. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω κατάλογος αναθεωρείται σε καθημερινή βάση.

Από την ανάλυση των εκλογέων κατά ηλικία και φύλο, προκύπτει ότι οι γυναίκες εκλογείς ανέρχονται σε 288.884 ή ποσοστό 50,81% και οι άνδρες σε 279.703 ή ποσοστό 49,19%. Επίσης, 11,08% των εκλογέων έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών και 21,17% μεγαλύτερη των 70 ετών.

Κατά την τελευταία αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου πριν τις Εκλογές, δηλαδή την τριμηνία 3 Ιανουαρίου με 2 Απριλίου 2026, που διαχρονικά παρατηρείται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, εγγράφηκαν συνολικά 10.001 νέοι εκλογείς στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα που έχουν για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου σε γενικές Εκλογές ανέρχονται σε 11.733, αριθμός που αντιστοιχεί στους εκλογείς που εγγράφησαν στον εκλογικό κατάλογο μετά τον εκλογικό κατάλογο των Εκλογών 2024 μέχρι και σήμερα.

Οι εκλογείς έχουν κατανεμηθεί για να ψηφίσουν σε 1.217 εκλογικά κέντρα. Από αυτά, τα 1.204 θα λειτουργήσουν στην Κύπρο. Τα 13 αφορούν την εκλογή του Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών. Υπενθυμίζω, ότι οι Αντιπροσώποι των Θρησκευτικών Ομάδων των Αρμενίων και των Λατίνων έχουν ήδη εκλεγεί χωρίς ψηφοφορία, καθώς δεν υπήρξαν ανθυποψήφιοι.

Οι εγκλωβισμένοι πολίτες της Δημοκρατίας της Επαρχίας Κερύνειας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’, στην Έγκωμη, ενώ αυτοί της Επαρχίας Αμμοχώστου στο Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου. Περαιτέρω, οι 324 εγκλωβισμένοι εκλογείς της Επαρχίας Κερύνειας που ανήκουν στη Θρησκευτική Ομάδα των Μαρωνιτών, θα ψηφίσουν στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’, σε δεύτερο κέντρο, για τον Αντιπρόσωπο της Θρησκευτικής Ομάδας.

Όπως έχει καθιερωθεί, από το 2006 και μετά, σε συνεργασία με τη διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, θα λειτουργήσουν ειδικά εκλογικά κέντρα, με κάλπες για όλες τις εκλογικές περιφέρειες, καθώς και για τη Θρησκευτική Ομάδα των Μαρωνιτών.

Με στόχο τη διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου των φυλακισμένων, οι συγκεκριμένες κάλπες θα μεταφερθούν για να συμψηφιστούν με προκαθορισμένες κάλπες των εν λόγω εκλογικών περιφερειών και της Θρησκευτικής Ομάδας, ενώ στη συνέχεια θα γίνει η διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των ενοποιημένων καλπών.

Οι Τουρκοκύπριοι εκλογείς έχουν κατανεμηθεί, για να ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα μαζί με τους Ελληνοκύπριους εκλογείς, με βάση τον τόπο διαμονής και εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο. Για διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο ψηφοδέλτιο με τους Ελληνοκύπριους εκλογείς, αλλά για διευκόλυνσή τους, στα κέντρα όπου ψηφίζουν, θα υπάρχουν οδηγίες ψηφοφορίας στην τουρκική γλώσσα. Στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων θα βρίσκονται τουρκόφωνοι λειτουργοί, για παροχή εξυπηρέτησης, στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα: πέντε στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο Λονδίνο και ένα στις Βρυξέλλες.

Το μικρότερο εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκάς, της Επαρχίας Λευκωσίας, με 52 εκλογείς και το μεγαλύτερο Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδιών, της Επαρχίας Λεμεσού, με 680 εκλογείς.

Τα εκλογικά κέντρα θα στελεχωθούν από έναν προεδρεύοντα υπάλληλο και από δύο μέχρι τέσσερις βοηθούς υπαλλήλους, ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων που κατανεμήθηκαν σε αυτά. Όπως και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προτεραιότητα έχει δοθεί στους 293 άνεργους πτυχιούχους που υπέβαλαν σχετική δήλωση, ενώ επίσης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Στις Εκλογές αυτές θα εργαστούν συνολικά 9.000 περίπου άτομα, που θα καλύψουν όλες τις φάσεις της εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή τη διαδικασία ψηφοφορίας, τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, τη φρούρηση και την ασφαλή μεταφορά και παράδοση των καλπών, καθώς και την έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. 5.618 άτομα θα εργαστούν ως προεδρεύοντες και βοηθοί υπάλληλοι στα εκλογικά κέντρα, 2.100 Αστυνομικοί για τήρηση του Νόμου και της τάξης, ενώ 809 υπάλληλοι θα εργαστούν στις γραμματείες των Εφόρων Εκλογής για την καταχώρηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι εκλογείς μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο, στο οποίο έχουν κατανεμηθεί για να ψηφίσουν, μέσω της υπηρεσίας «Πού ψηφίζω», η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση wtv.elections.moi.gov.cy και προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy.

Οι εκλογείς έχουν επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης με την αποστολή γραπτού μηνύματος SMS μέσω κινητού τηλεφώνου στον αριθμό 1199, καταχωρώντας wtv κενό αριθμό ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης. Κάθε μήνυμα χρεώνεται με 4 σεντς.

Ταυτόχρονα, λειτουργεί τηλεφωνική ειδική υπηρεσία πληροφόρησης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο, στο οποίο ψηφίζουν, αναφέροντας τον αριθμό του δελτίου πολιτικής ταυτότητάς τους, τη διαδικασία αντικατάστασης εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω φθοράς ή απώλειας, τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, και τον αριθμό των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης κατά εκλογική περιφέρεια. Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8 π.μ. μέχρι η ώρα 6 μ.μ. και το Σάββατο από η ώρα 8 π.μ. μέχρι η ώρα 1 μ.μ.. Η υπηρεσία θα προσφερθεί και κατά την ημέρα των Εκλογών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Για κλήση στον παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου, υπάρχει χρέωση 8,1 σεντς το λεπτό για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο και 10,5 σεντς το λεπτό για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο.

Επίσης, η ιστοσελίδα των Εκλογών έχει αναβαθμιστεί, ώστε να παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τις επικείμενες Εκλογές, τις διαδικασίες εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, τα εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα, τον ορθό τρόπο ψηφοφορίας, την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε κέντρα του εξωτερικού, το εκλογικό σύστημα, κ.α.. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται συνεχώς με σχετικά νέα και ανακοινώσεις και θα συνεχίσει να ενημερώνεται μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η επίδειξη είτε εκλογικού βιβλιαρίου ή δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά σε εκλογές, θα γίνεται αποδεκτό και ψηφιακό δελτίο ταυτότητας, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Σημειώνεται ότι οι εγκλωβισμένοι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν προσκομίζοντας οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους.

Υπενθυμίζεται ότι η αυτόματη εγγραφή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εθνικές Εκλογές, η μείωση του ηλικιακού ορίου για το δικαίωμα του εκλέγειν στα 17 έτη, καθώς και η υιοθέτηση της άδειας οδήγησης ως μέσο ταυτοποίησης των εκλογέων, κατόπιν σχετικής τροποποίησης που έχει επιφέρει η Βουλή των Αντιπροσώπων στα σχετικά κυβερνητικά νομοσχέδια, θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2027, ώστε να εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε γενικές Εκλογές, στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων που δεν παραλήφθηκαν από τους Κοινοτάρχες των Ενοριών και Κοινοτήτων, επιστράφηκαν σήμερα στα Γραφεία των οικείων Επάρχων, από όπου οι εκλογείς μπορούν να τα παραλάβουν ακόμα και την ημέρα των Εκλογών.

Εκλογείς που έχουν απωλέσει το εκλογικό τους βιβλιάριο και το δελτίο πολιτικής ταυτότητας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αντικατάσταση του εκλογικού τους βιβλιαρίου, το οποίο εκδίδεται άμεσα, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν την ερχόμενη Κυριακή. Αντικατάσταση εκλογικών βιβλιαρίων, λόγω φθοράς ή απώλειας, θα γίνεται από τα γραφεία των οικείων Επάρχων, μέχρι και αύριο Σάββατο, 23 Μαΐου 2026.

Πριν αναφερθώ στα θέματα που αφορούν τη διαδικασία ψηφοφορίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις απαγορεύσεις που προβλέπει η εκλογική νομοθεσία.

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και γενικά οι κομματικές δραστηριότητες λήγουν απόψε τα μεσάνυκτα. Κατά την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, απαγορεύονται οι πολιτικές διαφημίσεις, δηλώσεις και συγκεντρώσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις Εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και διαφημίσεων που προβάλλονται στα μέσα μαζικής δικτύωσης, σε εφαρμογές και γενικά στο διαδίκτυο.

Απαγορεύεται, επίσης, η δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από το Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση. Εξαίρεση αποτελούν οι εφημερίδες, που θα κυκλοφορήσουν αύριο, παραμονή των Εκλογών, οι οποίες μπορούν να δημοσιεύσουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της σημερινής μέρας.

Διαφημίσεις συνδυασμών ή υποψηφίων σε διαφημιστικές πινακίδες ή σε άλλους χώρους, πρέπει να αφαιρεθούν, μέχρι τα μεσάνυχτα. Διαφημίσεις με ή χωρίς πληρωμή ή/και συνδέσεις που παραπέμπουν σε λογαριασμούς κόμματος ή υποψηφίου και μπορούν να εκληφθούν ως διαφήμιση, θα πρέπει να αφαιρεθούν, ενώ απαγορεύεται η ανάρτηση καινούργιου περιεχομένου.

Διευκρινίζεται ότι περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς κόμματος ή υποψηφίου ή του εκλογικού επιτελείου στο διαδίκτυο πριν την παραμονή των Εκλογών, μπορεί να παραμείνει. Οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων μπορούν, επίσης, να παραμείνουν σε λειτουργία την παραμονή και την ημέρα των Εκλογών, καθώς η επίσκεψη σε αυτές γίνεται με τη θέληση του χρήστη του διαδικτύου.

Διευκρινίζεται επίσης ότι παρέχεται η δυνατότητα στους πολιτικούς αρχηγούς, όπως, μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, προβούν σε δηλώσεις προς τα Μέσα, έξω από τα εκλογικά κέντρα, οι οποίες αναμένω ότι θα είναι εντός των θεμιτών πλαισίων, ώστε να μην εκληφθούν ως προσπάθεια επηρεασμού των εκλογέων.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά ή να διατηρεί εκλογικά επιτελεία ή να επιδεικνύει ή να αναρτά οποιεσδήποτε πινακίδες, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Εκλογές, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή της, έξω από τα εκλογικά κέντρα.

Το Γραφείο μου έχει εκδώσει αριθμό ανακοινώσεων τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα και αναμένω, τόσο από τους κομματικούς συνδυασμούς, όσο και από τους υποψήφιους, όπως σεβαστούν τις διατάξεις του Νόμου.

Για τα εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 7 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ., με διάλειμμα μιας ώρας, μεταξύ 12 μ. – 1 μ.μ.

Για τα εκλογικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο οι ώρες ψηφοφορίας έχουν καθοριστεί ανάλογα, ώστε κάλπες να κλείσουν την ίδια ώρα παντού. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 8 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., με διάλειμμα μεταξύ 12 μ. – 12.30 μ.μ., τοπική ώρα, και στο Βέλγιο από τις 8 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., με διάλειμμα μεταξύ 12 μ. – 12.30 μ.μ., τοπική ώρα.

Διευκρινίζεται ότι, με βάση τον εκλογικό Νόμο, οι συνδυασμοί υποψηφίων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να διορίσουν αντιπροσώπους στα εκλογικά κέντρα για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας ψηφοφορίας, καθώς και της διαδικασίας διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.

Με στόχο τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την είσοδο του εκλογέα στο εκλογικό κέντρο και την εύρεση του ονόματός του στον εκλογικό κατάλογο, αναφωνείται ο αριθμός του εκλογικού του βιβλιαρίου και όχι του δελτίου πολιτικής ταυτότητας.

Τις 56 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων διεκδικούν συνολικά 752 υποψήφιοι (σημειώνεται ότι είχαν υποβληθεί 753 υποψηφιότητες εκ των οποίων η μία αποσύρθηκε). Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων που είχαμε ποτέ σε Bουλευτικές Eκλογές. Για σκοπούς σύγκρισης αναφέρεται ότι στις Βουλευτικές Εκλογές 2021 είχαμε 651 υποψηφιότητες και σε αυτές του 2016, 493.

743 άτομα κατέρχονται ως υποψήφιοι κομματικών συνδυασμών, ενώ 9 διεκδικούν εκλογή ως ανεξάρτητοι μεμονωμένοι υποψήφιοι. 224 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29,8% αφορούν γυναίκες.

Τη θέση του Αντιπροσώπου των Μαρωνιτών διεκδικούν δύο υποψήφιοι.

Για σκοπούς της ψηφοφορίας, έχουν εκτυπωθεί σε χαρτί ασφαλείας από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο 617,600 ψηφοδέλτια, διαφορετικού χρώματος για κάθε εκλογική περιφέρεια, καθώς και 201.500 δείγματα ψηφοδελτίων, τα οποία διατέθηκαν στους συνδυασμούς και υποψηφίους για ενημέρωση των εκλογέων. Τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη τοποθετηθεί στις κάλπες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία παράδοσής τους στους προεδρεύοντες.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των κομματικών συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτές τις Εκλογές, έχουμε για πρώτη φορά ψηφοδέλτια δύο όψεων. Η συγκεκριμένη λύση κρίθηκε ως η πιο λειτουργική, με στόχο να περιοριστεί το μέγεθος του ψηφοδελτίου και αυτό να είναι εύχρηστο, τόσο για τους εκλογείς εντός του εκλογικού θαλάμου, όσο και για τη διαδικασία της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Με εξαίρεση το ψηφοδέλτιο της Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας και το ψηφοδέλτιο της εκλογής Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, όλα τα άλλα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν συνδυασμούς και υποψηφίους και στις δύο τους όψεις. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει επίσημη μπρος και πίσω όψη, για να μην θεωρηθεί ότι κάποιοι συνδυασμοί αποκτούν πλεονέκτημα, ενώ η μυστικότητα της ψήφου διασφαλίζεται μέσω της τσάκισης του ψηφοδελτίου.

Τα δείγματα των ψηφοδελτίων έχουν επίσης αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα των εκλογών και καλώ τους εκλογείς όπως τα επιθεωρήσουν, ώστε να εξοικειωθούν με αυτά πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.

Πρέπει να τονιστεί ότι σε κάποια εκλογικά κέντρα ψηφίζουν εκλογείς από διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εκλογείς πρέπει να να βεβαιώνονται ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται, για να ψηφίσουν είναι αυτό της εκλογικής τους περιφέρειας.

Για να ψηφίσει κάποιος, δεν έχει παρά να σημειώσει ένα από τα επιτρεπόμενα σημεία «Χ» ή «+» ή «ν» μέσα στο μεγάλο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από τη στήλη του συνδυασμού ή στο τετράγωνο που βρίσκεται δίπλα από το όνομα του ανεξάρτητου μεμονωμένου υποψηφίου της προτίμησής του.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι, με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα, οι εκλογείς δεν έχουν δικαίωμα επιλογής υποψηφίων από διαφορετικούς συνδυασμούς. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν είτε ένα συνδυασμό, έστω και αν ο συνδυασμός της επιλογής τους έχει λιγότερους υποψήφιους από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών που αναλογούν στην οικεία εκλογική περιφέρεια, ή ένα μόνο ανεξάρτητο μεμονωμένο υποψήφιο. Αν ο εκλογέας ψηφίσει πέραν τους ενός συνδυασμού ή συνδυασμό και μεμονωμένο υποψήφιο, το ψηφοδέλτιό θα είναι άκυρο.

Στην περίπτωση που ο εκλογέας επιλέξει να ψηφίσει συνδυασμό, μπορεί ταυτόχρονα να εκδηλώσει την προτίμησή του σε υποψηφίους του συγκεκριμένου συνδυασμού, χρησιμοποιώντας σταυρούς προτίμησης, ο αριθμός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, τους τρεις για τις εκλογικές περιφέρειες Λεμεσού και Αμμοχώστου, τους δύο για τις εκλογικές περιφέρειες Λάρνακας και Πάφου και τον έναν για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας.

Στην περίπτωση που σημειωθούν περισσότεροι σταυροί προτίμησης, θα αγνοηθούν όλοι και δεν θα ληφθούν υπόψη. Σημειώνεται ότι το ψηφοδέλτιο σε τέτοια περίπτωση θα θεωρείται έγκυρο και θα λογίζεται ως ψήφος υπέρ του συνδυασμού, στον οποίο σημειώθηκαν οι σταυροί προτίμησης, νοουμένου ότι δεν ψηφίστηκε άλλος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος.

Με βάση τον εκλογικό Νόμο, ο αρχηγός συνδυασμού κόμματος ή επικεφαλής συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων, δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης, καθώς θεωρείται ότι αυτός λαμβάνει τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι είναι και οι ψήφοι του συνδυασμού του οποίου ηγείται. Είναι για αυτόν τον λόγο που δίπλα από το όνομα του αρχηγού ή επικεφαλής του συνδυασμού συνήθως δεν εκτυπώνεται τετράγωνο.

Κάποιοι αρχηγοί ή επικεφαλής δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας που τους παρέχει ο Νόμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δίπλα από το όνομα αρχηγού ή επικεφαλής εκτυπώνεται τετράγωνο και αυτός χρειάζεται σταυρό προτίμησης για να εκλεγεί, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού.

Ψηφοδέλτια, τα οποία δεν φέρουν την επίσημη σφραγίδα ή που περιέχουν οποιοδήποτε γράμμα ή σημείο, με το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του εκλογέα ή στα οποία ο εκλογέας έχει ψηφίσει με πέννα οιουδήποτε άλλου χρώματος εκτός από μπλε ή μαύρου, θεωρούνται άκυρα. Για αυτό οι εκλογείς καλούνται όπως ελέγχουν ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται για να ψηφίσουν είναι σφραγισμένο στη μία του όψη και χρησιμοποιούν τις πέννες που βρίσκονται εντός του θαλάμου ψηφοφορίας.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον ορθό τρόπο ψηφοφορίας, καθώς και σχετικό επεξηγηματικό βίντεο που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα των εκλογών, κάτω από την ενότητα «Πώς Ψηφίζω» για ενημέρωση των εκλογέων.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του εκλογικού κέντρου, από οποιοδήποτε πρόσωπο, πλην του προεδρεύοντα υπαλλήλου, κι αυτό μόνο για επικοινωνία με τον οικείο Έφορο ή Βοηθό Έφορο Εκλογής ή για σκοπούς χρήσης εφαρμογών που είναι αναγκαίες για σκοπούς της εκλογικής διαδικασίας. Ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση του κινητού του τηλεφώνου και έχουν δοθεί ήδη αυστηρές οδηγίες για το θέμα αυτό, μη αποκλειομένης και της σύλληψης των προσώπων, που θα επιχειρήσουν να κάνουν χρήση των κινητών τους τηλεφώνων. Κινητό τηλέφωνο επιτρέπεται από τον ψηφοφόρο μέχρι τη στιγμή της ταυτοποίησης, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές, θα ψηφίσουν την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, στη βάση σχετικού προγράμματος που έχει καταρτιστεί σε συνεννόηση μαζί τους και για το οποίο έχει εκθοθεί σχετική ανακοίνωση πριν λίγες μέρες.

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο και ευχαριστώ, θα δίνει εικόνα και ήχο σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια μέσα από τα εκλογικά κέντρα κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τα εν λόγω πολιτικά πρόσωπα.

Η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα, αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του Προεδρεύοντα υπαλλήλου κάθε κέντρου.

Κατά τη διαδικασία της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων, μπορούν να παρευρίσκονται στο εκλογικό κέντρο μόνο οι επί καθήκοντι υπάλληλοι και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν μαζί τους πέννες ή άλλα είδη γραφικής ύλης ή να παρεμβαίνουν στη διαδικασία. Μετά το πέρας της διαδικασίας έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να καταγράψουν τα αποτελέσματα.

Πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα θα μεταδίδονται ζωντανά στην ιστοσελίδα των Εκλογών, με την καταχώρηση τους στο μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και στους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται από τα μικρά εκλογικά κέντρα μεταξύ 6:30 μ.μ. και 7 μ.μ.. Τα κομματικά αποτελέσματα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τα εκλογικά κέντρα και, ως εκ τούτου, αναμένεται μέχρι τις 9:30 μ.μ. να ξεκαθαρίσουν τα ποσοστά και ο αριθμός των εδρών που θα λάβει ο κάθε συνδυασμός. Οι σταυροί προτίμησης επειδή καταχωρούνται σε βιβλίο που παραδίδεται με το χέρι στον Έφορο Εκλογής με την παράδοση της κάλπης, καταχωρούνται στη συνέχεια στο μηχανογραφικό σύστημα και, ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι θα γνωρίζουμε ποιοι εκλέγονται βουλευτές από κάθε συνδυασμό, μετά τις 1:30 το πρωί της Δευτέρας. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αργότερα, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων ελέγχων από τις γραμματείες των Εφόρων Εκλογής.

Η έδρα μου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, θα βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ενημέρωσή των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την πορεία της εκλογικής διαδικασίας, θα γίνεται από αυτόν τον χώρο, το Αμφιθέατρο του Γραφείου Τύπου και Πληροφορίων «Θεόφιλος Γεωργιάδης», το οποίο θα λειτουργεί ως Γραφείο Τύπου του Γενικού Εφόρου Εκλογών.

Προγραμματισμένες δηλώσεις θα γίνουν στις 7 π.μ. με την έναρξη της ψηφοφορίας, στις 10:15 π.μ., 12:15 μ.μ., 1 μ.μ., 3:15 μ.μ., 5:15 μ.μ., 6 μ.μ. με τη λήξη της ψηφοφορίας και στις 6:15 μ.μ. για την ανακοίνωση του τελικού ποσοστού ψηφισάντων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κριθεί αναγκαίο, θα γίνει πρόσθετη ενημέρωση, πέραν των πιο πάνω.

Η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα των Εκλογών, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η ώρα 12 το μεσημέρι.

Η τελετή θα αποτελείται ουσιαστικά από τρία μέρη:

(α) την ανακήρυξη των Βουλευτών που θα εξασφαλίσουν έδρα από την πρώτη κατανομή εδρών, η οποία θα γίνει από τους οικείους Εφόρους Εκλογής.

(β) την ανακήρυξη των Βουλευτών που θα εξασφαλίσουν έδρα στη δεύτερη κατανομή εδρών, η οποία θα γίνει από εμένα, ως Γενικό Έφορο Εκλογών.

(γ) την ανακήρυξη του Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, η οποία θα γίνει και πάλι από εμένα, υπό την ιδιότητα μου ως Έφορος Εκλογών Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων.

Το ΡΙΚ θα προσφέρει ήχο και εικόνα σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς από την αίθουσα της τελετής, ενώ η φωτογράφηση θα γίνει από φωτογράφους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών για τη στήριξη, τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών και όλα τα Τμήματα και Υπηρεσίες που ανέφερα στην εισαγωγή της ομιλίας μου, που εργάστηκαν όλους αυτούς τους μήνες για την προετοιμασία των Εκλογών.

Ευχαριστίες εκφράζω επίσης στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και τους υποψήφιους για τη συνεργασία τους, καθώς και σε όλους εσάς, τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, για τη συμβολή σας στην ενημέρωση του κοινού και τη διάχυση της πληροφόρησης σε σχέση με την εκλογική διαδικασία.

Ως Γενικός Έφορος Εκλογών, απευθύνω έκκληση προς όλους τους εκλογείς όπως μεταβούν την Κυριακή στις κάλπες, για να ασκήσουν το συνταγματικό και ιερό δικαίωμα του εκλέγειν.

Καλή ψήφο σε όλες και όλους.