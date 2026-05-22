Σε δίλλημα είναι ο Νίκος Τορναρίτης για το ποιους πέντε υποψήφιους θα επιλέξει με σταυρό προτίμησης στις βουλευτικές εκλογές για την επαρχία Λευκωσίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ – αν και εκτός ψηφοδελτίου – κλήθηκε στο βήμα κατά την τελική προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ, και αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς, Ανδρέα Κωνσταντίνου.

Ο Νίκος Τορναρίτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι φέτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαθέτει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο στη Λευκωσία, ενώ ισχυρίστηκε ότι είναι το πιο ποιοτικό που είχε η Λευκωσία τα τελευταία 20 χρόνια.

Μάλιστα, σημείωσε ότι λόγω του ποιοτικού ψηφοδελτίου και των ισχυρών προσωπικοτήτων σε αυτό, δυσκολεύεται σε ποιους πέντε υποψήφιους ή υποψήφιες θα βάλει σταυρό προτίμησης.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ανάμεσα στους πέντε που θα επιλέξει, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου είναι η δεδομένη υποψηφιότητα που θα στηρίξει.

