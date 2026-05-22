Συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με τη μεγαλύτερη αυτή των 5 ετών, επέβαλε σήμερα, Παρασκευή, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στον 35χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «επενδυτής» που ήθελε να γίνει πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Ένωσης Νέων Παραλιμνίου και εξαπάτησε πρώην ποδοσφαιριστή, γυναίκα δικηγόρο από τη Λεμεσό, καθώς και άλλα τέσσερα πρόσωπα.

Το Κακουργιοδικείο του επέβαλε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 21 μηνών για τις κατηγορίες πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, 3 ετών για την κατηγορία της απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και 5 ετών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, το εύρος της εγκληματικής δράσης του 35χρονου προκύπτει από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, με το συνολικό ποσό που απέσπασε να αγγίζει τις €173.075 από έξι πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος κατηγορούμενος, για να πείσει τα θύματά του να του δώσουν χρήματα, υποστήριζε ότι είχε μετοχές σε εταιρεία θείου του στην Αφρική και ότι θα λάμβανε κληρονομιά ύψους 16,5 εκατ. ευρώ, λέγοντάς τους πως μέρος των χρημάτων θα επενδυόταν στην ΕΝΠ.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Κακουργιοδικείου, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατόπιν παραδοχής του σε τέσσερις κατηγορίες πλαστογραφίας, αντίστοιχες κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, μία κατηγορία εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και μία κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, ο κατηγορούμενος, μεταξύ 1.1.2024 και 31.12.2024, με σκοπό την καταδολίευση, κατάρτισε πλαστά έγγραφα, τα οποία έθεσε σε κυκλοφορία παρουσιάζοντάς τα σε τρίτα πρόσωπα και, με ψευδείς παραστάσεις, απέσπασε το χρηματικό ποσό των €20.500 σε μετρητά και €87.325 σε τραπεζικά εμβάσματα, ήτοι συνολικά €107.825.

Το ποσό αυτό εξασφάλισε λαμβάνοντας από τον παραπονούμενο διάφορα χρηματικά ποσά σε περισσότερες από πέντε περιπτώσεις, αφού προηγουμένως ισχυρίστηκε ότι χρειαζόταν χρήματα για τη διευθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων και διαφορών με άλλα πρόσωπα, καθώς και ότι θείος του από την Αφρική θα του μετέφερε εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο επιβολής ποινής λήφθηκαν υπόψη και οι υποθέσεις υπ’ αριθμ. 4004/2024 και 3633/2025 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Στην υπόθεση 4004/2024, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τέσσερις κατηγορίες εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, δύο κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και από μία κατηγορία πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024, εξασφάλισε συνολικά €46.500 από διάφορα πρόσωπα, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι θα επένδυε σε ποδοσφαιρική ομάδα και ότι διέθετε τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό με υπόλοιπο άνω των €16.000.000, καθώς και ότι ανέμενε έγκριση επιχειρηματικού δανείου.

Επιπλέον, συμφώνησε για την αγορά οχήματος αξίας €9.500, καταβάλλοντας μόνο €4.000 χωρίς να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή η μεταβίβαση, ενώ στη συνέχεια διαφήμιζε την πώλησή του. Με ψευδείς παραστάσεις απέσπασε επιπλέον €4.250 από τρίτο πρόσωπο, ως αντίτιμο για την πώληση του οχήματος, υποσχόμενος ότι θα αποστείλει τα έγγραφα μεταβίβασης, κάτι που δεν έπραξε ποτέ.

Στην υπόθεση 3633/2025, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε κατηγορίες πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου, κυκλοφορίας επίσημου εγγράφου, εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις και δόλιων συναλλαγών σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο κατηγορούμενος κατάρτισε πλαστό επίσημο έγγραφο, με το οποίο συγκεκριμένο πρόσωπο παρουσιαζόταν ως διαχειριστής περιουσίας αποβιώσασας, και αφού το έθεσε σε κυκλοφορία, απέσπασε €10.000 ως προκαταβολή για αγορά ακινήτου, γνωρίζοντας ότι τα στοιχεία ήταν ψευδή.

Το Κακουργιοδικείο διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε με προσχεδιασμό και εκμεταλλεύτηκε τη φιλική σχέση που είχε δημιουργήσει με τον παραπονούμενο, αποσπώντας συνολικά €107.825, με υποσχέσεις επιστροφής των χρημάτων, τις οποίες δεν τήρησε.

Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η εξαπάτηση του παραπονούμενου δεν αποτέλεσε μεμονωμένο περιστατικό, καθώς προηγήθηκαν και ακολούθησαν συναφείς υποθέσεις, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη. Τόνισε επίσης το εύρος της εγκληματικής δράσης του κατηγορούμενου, που εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς και το συνολικό ποσό των €173.075 που απέσπασε από έξι πρόσωπα.

Με βάση τα πιο πάνω, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι υπήρχε ανάγκη για αυστηρή αντιμετώπιση του κατηγορουμένου.

Στην απόφαση υπογραμμίστηκε η σοβαρότητα των αδικημάτων και η ανάγκη επιβολής αποτρεπτικής ποινής λόγω της έξαρσης παρόμοιων υποθέσεων απάτης. Παράλληλα, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του κατηγορουμένου, την παραδοχή, τη μεταμέλεια και το λευκό ποινικό του μητρώο.