Πληρώματα ελικοπτέρων Chinook της 1310 Πτήσης πραγματοποιούν εκπαιδευτικές αποστολές στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου, εξασκώντας τη συλλογή και ρίψη νερού με τη χρήση του συστήματος Bambi Bucket, στο πλαίσιο της εναέριας πυροσβεστικής τους επιχειρησιακής ικανότητας στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το Royal Air Force, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα πληρώματα εξασκούνται σε ολόκληρο τον κύκλο αεροπυρόσβεσης, από την πλήρωση του αναρτημένου κάδου σε ανοικτές πηγές νερού μέχρι τις ελεγχόμενες ρίψεις σε προκαθορισμένες περιοχές.

Η εκπαίδευση αυτή θεωρείται κρίσιμη, ώστε τα πληρώματα να είναι έτοιμα να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, συμβάλλοντας στην προστασία ανθρώπινων ζωών, υποδομών και του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Ιούλιο του 2025, οι βρετανικές βάσεις διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των κυπριακών Αρχών κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων πυρκαγιών που σημειώθηκαν στο νησί από το 1974, επιχειρώντας εντατικά επί δύο ημέρες για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.

Καθώς οι αντιπυρικές περίοδοι γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές, η συνεχής εκπαίδευση διασφαλίζει ότι τα πληρώματα της RAF παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για να προσφέρουν αυτή τη ζωτικής σημασίας επιχειρησιακή δυνατότητα όποτε χρειαστεί.