Ένα ζεύγος ελικοπτέρων Chinook επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από ένα επιτυχημένο καλοκαίρι κατά το οποίο συμμετείχε σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Τα ελικόπτερα υποστήριξαν τη Δημοκρατία της Κύπρου τον Ιούλιο, ρίχνοντας 450 τόνους νερού στη μεγαλύτερη πυρκαγιά των τελευταίων πενήντα ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forces News, η 1310 Μοίρα Πτήσεων είχε αναπτυχθεί στη RAF Ακρωτηρίου στις αρχές του έτους, αντικαθιστώντας το παροπλισμένο ελικόπτερο Puma, ως η νέα εναέρια δύναμη πυρόσβεσης της βάσης.

Το πλήρωμα επιστρέφει τώρα στη RAF Odiham στο Χάμσαϊρ, καθώς η φετινή αντιπυρική περίοδος έχει επισήμως ολοκληρωθεί.

Ο Σμηναγός Άλαν Ρόουζ, Διοικητής της 1310 Μοίρας, δήλωσε ότι «η Κύπρος είναι ένα υπέροχο μέρος για να επιχειρείς. Είμαι λυπημένος που φτάνει στο τέλος αυτή η αποστολή, αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω σπίτι. Το γεγονός ότι επιστρέφουμε εγκαίρως για τα Χριστούγεννα είναι ένα επιπλέον μπόνους».

Η 1310 Μοίρα συνεργάστηκε με τη Μόνιμη Μονάδα Εναέριας Πυρόσβεσης και Διάσωσης της RAF Ακρωτηρίου, τη Μοίρα 84, μία από τις αρχαιότερες στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία.

Χρησιμοποιώντας έναν κουβά «Bambi Bucket», που συνδέεται με το κάτω μέρος του ελικοπτέρου CH-47, το βαρύ ελικόπτερο μπορεί να συλλέγει νερό από τη θάλασσα ή από δεξαμενές και να το ρίχνει απευθείας πάνω στη φωτιά.

Η νέα αυτή ικανότητα υιοθετήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, για να καλύψει το κενό μεταξύ του Puma HC2 και του επερχόμενου Jupiter H145.

Το νέο ελικόπτερο πυρόσβεσης της RAF θα χρησιμοποιείται στην Κύπρο και το Μπρουνέι, με την είσοδό του σε υπηρεσία να προγραμματίζεται για το 2026.

Ωστόσο, τα Chinook θα επιστρέψουν στην Κύπρο ενόψει της επόμενης αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκινά την 1η Απριλίου.

Μέχρι τότε, η RAF Ακρωτηρίου θα παραμείνει χωρίς εναέρια δύναμη, ενώ η Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Υπουργείου Άμυνας (Defence Fire and Rescue Service) θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται σε περιστατικά εντός των Βρετανικών Βάσεων και, εφόσον ζητηθεί, και στην ευρύτερη Δημοκρατία της Κύπρου, με επίγειες μονάδες.

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν εποχική απειλή στην Κύπρο, καθώς οι θερινές θερμοκρασίες συχνά ξεπερνούν τους 40°C.