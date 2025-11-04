Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό και όσα τραγικά άφησαν πίσω στο πέρασμά τους, έδωσαν το έναυσμα στο υπουργείο Παιδείας για να σκεφτεί το θέμα της εκπαίδευσης γύρω από αυτά τα θέματα αλλά και για να καλλιεργήσει την κουλτούρα για προστασία του περιβάλλοντος και των δασών μέσα από την ενίσχυση των μαθητών.

Έπειτα από πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, το Υπουργείο έχει θέσει για τη φετινή χρονιά, ως υπό έμφαση στόχο, την περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση των μαθητών στα θέματα της προστασίας των δασών και της πρόληψης από τις δασικές πυρκαγιές.

Βασικό σύνθημα του υπό έμφαση στόχου είναι «Τα δάση δεν έχουν φωνή – γίνε εσύ η δική τους: Μαθαίνουμε – Προλαβαίνουμε – Προστατεύουμε – Δρούμε» και σκοπός του είναι η ενδυνάμωση της δασικής συνείδησης και η ενίσχυση της ικανότητας των νέων να υιοθετούν μέτρα που θα συμβάλουν στην προστασία του δασικού μας πλούτου και στην πρόληψη από τις δασικές πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, θα δοθεί προτεραιότητα στην: α) ανάπτυξη γνώσεων και κατανόησης σχετικά με τα αίτια, τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, β) σύνδεση με την κλιματική αλλαγή, τα δάση και τη βιοποικιλότητα, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία της πρόληψης και της ανθεκτικότητας σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε σχέση με τη διατήρηση και προστασία των δασών, όσο και των τοπικών κοινωνιών, γ) καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και αξιών, προάγοντας στάσεις σεβασμού, υπευθυνότητας και προστασίας απέναντι στα δάση, τη φύση και την αγροτική ζωή, δ) ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόληψης και ασφάλειας, όπως αναγνώριση κινδύνων, βασικές πρακτικές προστασίας και ασφάλειας, πρώτες βοήθειες για ανθρώπους και ζώα, καθώς και χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την παρακολούθηση και την έγκαιρη ειδοποίηση πυρκαγιών, ε) ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, μέσα από την ανάπτυξη και προώθηση πρωτότυπων ιδεών, τεχνολογικών λύσεων, καλλιτεχνικών εκφράσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, στ) καλλιέργεια της ενεργούς πολιτότητας και του εθελοντισμού, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις για την προστασία των δασών, τη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και άλλους φορείς, καθώς και της ανάληψης πρωτοβουλιών για την πρόληψη πυρκαγιών και την προώθηση της αειφορίας και ζ) προώθηση της διαγενεακής συνεργασίας, μέσα από την αξιοποίηση της παραδοσιακής γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών με τις μεγαλύτερες γενιές και τη συμμετοχή σε τοπικά δίκτυα, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών και την ενίσχυση της συλλογικής ευθύνης στα θέματα που άπτονται του φυσικού μας κεφαλαίου και του δασικού μας πλούτου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, ζητούμενο της προσπάθειας είναι να ενισχυθούν οι υφιστάμενες δράσεις και προγράμματα που ήδη υλοποιούνται στα σχολεία όλων των βαθμίδων και πρόκειται για δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος.

Με βάση τον σχεδιασμό που έγινε από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, επίκεντρο των δράσεων είναι το σχολείο και η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια, όπως επίσης και το Κρατικό Δίκτυο ΚΠΕ. Οι δράσεις που προτείνονται είναι πολυεπίπεδες και διαθεματικές και καλύπτουν όλες τις βαθμίδες. Σημειώνεται ότι τα σχολεία έχουν λάβει ήδη και παράρτημα με ενδεικτικές δράσεις, οι οποίες διατυπώνονται ως εισηγήσεις, με στόχο να εμπλουτίσουν τις υφιστάμενες δραστηριότητες και δράσεις των σχολικών μονάδων.