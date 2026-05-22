Συναγερμός σήμανε στις Αρχές και για δεύτερη οικία που τυλίχθηκε στις φλόγες, αυτή τη φορά στην Πάφο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, λίγο πριν τις 3:00 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε οικία στη Χλώρακα.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της οικίας.

Κατά την εκδήλωση της φωτιάς εντός της οικίας βρίσκονταν δύο πρόσωπα, τα οποία εξήλθαν με ασφάλεια. Οι εξετάσεις για τα αίτια της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.