Το Διοικητικό Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στα όρια του Δήμου Λατσιών – Γερίου, μετά από προσφυγή και την έκδοση μόνιμου διατάγματος αναστολής ισχύος της άδειας οικοδομής που δόθηκε από τον ΕΟΑ Λευκωσίας.

Δήμος και τέσσερις δημότες είχαν προσφύγει στο Δικαστήριο κατά της απόφασης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας να δώσει το 2024 άδειας οικοδομής προς όφελος εταιρείας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3,7MW στα όρια του δήμου.

Μαζί με την προσφυγή, οι αιτητές ζητούσαν την έκδοση αρχικά προσωρινού και μετά μόνιμου διατάγματος για αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι εκδίκασης της προσφυγής. Αρχικά, το Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινό διάταγμα και στις 19 Μαΐου αυτό έγινε μόνιμο.

Οι τέσσερις πολίτες που προσέφυγαν μαζί με τον Δήμο Λατσιών – Γερίου είναι επηρεαζόμενα πρόσωπα αφού έχουν ακίνητη ιδιοκτησία που γειτνιάζει στην επίδικη ανάπτυξη.

Ο Δικαστής Λάκης Χριστοδούλου, στην απόφασή του τονίζει πως έλαβε σοβαρά υπόψη τις αναφορές του δημοτικού γραμματέα ότι η ανάπτυξη εφάπτεται σε οικιστική ζώνη και κατοικίες, ότι οι συνέπειες της ανάπτυξης θα επηρεάσουν δυσμενώς το φυσικό περιβάλλον και τη φυσική ισορροπία της περιοχής μέχρι την πανίδα και τη χλωρίδα, πράγμα που συνεπάγεται ανεπανόρθωτη ζημιά σε περίπτωση που δεν σταματήσει άμεσα η κατασκευή της επίδικης ανάπτυξης του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Επιμέτρησε, επίσης, την αναφορά ότι ο Δήμος Λατσιών – Γερίου γίνεται καθημερινά δέκτης πολλών παραπόνων από δημότες οι οποίοι παραπονιούνται για ζημιές στη διαβίωση τους.

«Κυρίως όμως, σημειώνω τη δήλωση της αρμόδιας λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας που με τη δική της γνώση η οποία κυρίως ως προς το ζήτημα της ανεπανόρθωτης βλάβης στο οποίο το Δικαστήριο επικεντρώνεται, αναφέρει ότι για διάφορους λόγους θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη επί τόπου. Σημειώνω ενδεικτικά εργασίες με συμπίεση εδάφους με δυνητικό οδοστρωτήρα (κύλινδρο), εργασίες που εκτελούνται επιτόπου εντός της ζώνης προστασίας 5 μέτρων της εγγεγραμμένης κοίτης υδατορέματος, την αποψίλωση βλάστησης σε γειτονικά τεμάχια τα οποία καλλιεργούνται με σκοπό την δημιουργία αντιπυρηνικής λωρίδας πλάτους τουλάχιστον 15 μέτρων περιμετρικά της ανάπτυξης και σειρά άλλων εργασιών».

Υπέρ της έκδοσης του διατάγματος προσμέτρησε η ένορκη δήλωση λειτουργού του δήμου, η οποία αναφέρει ότι με την εκτέλεση των εργασιών θα επηρεαστούν αρνητικά η πανίδα (διερχόμενα πτηνά) και χλωρίδα της περιοχής λόγω της ακτινοβολούμενης ζώνης που θα δημιουργηθεί και της αύξησης του θερμικού φορτίου λόγω της μεγάλης έκτασης των εγκαταστάσεων.

Επίσης, η εγκαθίδρυση της περίφραξης τόσο μεγάλης έκτασης θα εμποδίζει τη διέλευση ειδών πανίδας, ενώ λόγω της μεγάλης έκτασης της επίδικης ανάπτυξης προκαλείται οπτική οχληρία.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, «στη παρούσα περίπτωση, από την ενώπιον μου μαρτυρία προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα επέλθει ανεπανόρθωτη βλάβη, εν προκειμένω στο περιβάλλον, η οποία θα είναι μη αναστρέψιμη σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη κριθεί ακυρωτέα.

Σταθμίζοντας δε τη δραστικότητα των εννόμων συνεπειών της ανατροπής του status quo σε συνάρτηση με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο δεν επηρεάζεται, ούτε προβάλλεται κάτι τέτοιο από τους καθ’ων η αίτηση, καταδεικνύεται ότι το προσωρινό διάταγμα είναι ορθό να παραμείνει σε ισχύ, γι’ αυτό και έγινε απόλυτο μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής».