Στη διάσωση ενός ατόμου προχώρησε σήμερα η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όχημα και ομάδα διάσωσης του Πυροσβεστικού Σταθμού Ακροπόλεως Λοχία Σπύρου Τταντή ανταποκρίθηκε σε κλήση για διάσωση ατόμου από χαράδρα σε αγροτική περιοχή παρά την κοινότητα Λύμπια, στη Λευκωσία.

Το τραυματισμένο άτομο, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε με χρήση φορείου και ειδικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω περίθαλψη.