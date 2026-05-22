Μπουλντόζες, ειδικά μηχανήματα οδοποιίας, προβολείς σε φουλ ένταση και συνεργεία του Δήμου Πάφου να εργάζονται πυρετωδώς, είναι η εικόνα που τις τελευταίες νύχτες συναντούν οι παφίτες και ξένοι επισκέπτες που κινούνται στο οδικό δίκτυο της δημαρχούμενης περιοχής. Η ασυνήθιστη αυτή δραστηριότητα τις βραδινές ώρες, αποτελεί την υλοποίηση στην πράξη της απόφασης της δημοτικής αρχής για την εκ βάθρων αλλαγή και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση ήταν το προηγούμενο διάστημα σε μη ικανοποιητικό επίπεδο: Ασφάλτινα οδοστρώματα που είχαν να συντηρηθούν χρόνια οόκληρα, λακούβες σε πολλούς δρόμους, ακόμη και στο πρωτεύων οδικό δίκτυο και μια εικόνα που δεν τιμά την «πρωτεύουσα» της τουριστικής κίνησης στο νησί.

Την κατάσταση αυτή θέλησε ο Δήμος Πάφου να αλλάξει και το πράττει με δραστικό τρόπο. Όπως τονίζει στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, η δημοτική αρχή έχει αποφασίσει να θέσει άμεσα σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα αλλαγών στους δρόμους της πόλης, το οποίο ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη την τελευταία εβδομάδα. Η εργασία αυτή διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του Δήμου Πάφου, διευκρινίζει, και με στόχο να αλλάζει κυριολεκτικά μέρα με τη μέρα η κάθε προβληματική περιοχή. Για αυτό, άλλωστε, τα συνεργεία έχουν κάνει αυτή την περίοδο τη νύχτα μέρα. Και οι διακινούμενοι σε κεντρικά σημεία της Πάφου, βλέπουν έκπληκτοι «νέους» δρόμους το πρωί από αυτούς στους οποίους κινούνταν το προηγούμενο βράδυ.

Το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων κεντρικών και κυκλοφοριακά βεβαρυμένων οδικών αξόνων, οι οποίοι παρουσιάζουν εδώ και χρόνια σημαντικά προβλήματα, με το οδόστρωμα να είναι σε κακή κατάσταση, ξεκίνησε από την λεωφόρο των Πετριδιών, από τον κόμβο του Βιοφώς προς την λεωφόρο Έμπας. Πρόκειται για ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης της Πάφου, που εξυπηρετεί ολόκληρη την δυτική περιοχή Πάφου, καθώς επίσης κοινότητες στα βόρεια, όπως την Τάλα, αλλά και την κυκλοφοριακή ροή προς το κέντρο της πόλης και προς την έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού.

Σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη των έργων, η άσφαλτος έχει αφαιρεθεί, ολοκληρώθηκε η νέα ασφαλτόστρωση με καινούργιο υλικό και πλέον γίνονται και οι διαγραμμίσεις και σηματοδροτήσεις με μπογιά επί της ασφάλτου.

Οι εργασίες μεταφέρθηκαν ήδη σε άλλες περιοχές της πόλης, όπως στον κυκλοφοριακό κόμβο του Νοσοκομείου Πάφου, στη συνοικία Αναβαργός και έπεται συνέχεια.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι τα έργα θα συνεχισθούν καλύπτοντας όλα τα προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου της πόλης, αφού πρόκειται για έργα μείζονος σπουδαιότητας και για την εικόνα της, αλλά κυρίως για την ασφαλή και άνευ ζημιών διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Η κατάσταση των δρόμων στους οποίους θα εκτελεστούν εργασίες ήταν σε πολλές περιπτώσεις κάκιστη, ανέφερε, και ο Δήμος Πάφου ανταποκρίνεται σε πολλά και συνεχή παράπονα δημοτών για απαράδεκτη εικόνα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ο στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ξεκάθαρος: να προχωρήσουμε, με συνέπεια και καθημερινή δουλειά, στην αναβάθμιση όλων των δρόμων μέσα στην Πάφο μέχρι το τέλος του χρόνου, κατέληξε ο Δημαρχεύων Πάφου. Η βελτίωση του οδικού δικτύου δεν είναι μόνο θέμα εικόνας της πόλης. Είναι θέμα ασφάλειας, σωστής λειτουργίας, ποιότητας ζωής και σεβασμού προς τον δημότη. Συνεχίζουμε δυναμικά, με έργα ουσίας που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη.