Την μητέρα των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν την Τρίτη από διερχόμενο οδηγό να περιφέρονται μόνα τους στην άκρη ενός δρόμου 100 χλμ νοτιοδυτικά της Λισαβόνας συνέλαβε το βράδυ της Πέμπτης η χωροφυλακή στην πόλη Φάτιμα, στην Πορτογαλία.

Η 42χρονη γυναίκα και ένας 55χρονος άνδρας συνελήφθησαν «σε σχέση με το περιστατικό που αφορούσε δύο ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν μόνα τους κοντά σε δημόσιο δρόμο στον δήμο Αλκάθερ ντο Σαλ», δήλωσε η εθνική χωροφυλακή σε δελτίο Τύπου. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV ο σύντροφος της μητέρας είναι γνωστός στις Αρχές και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 3 και 5 ετών, εντοπίστηκαν την περασμένη Τρίτη από διερχόμενο οδηγό ο οποίος αρχικά τα μετέφερε στο αρτοποιείο που διατηρεί με την οικογένειά του και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία. Τα παιδιά οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Λισαβόνας και στη συνέχεια σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων ενώ αναμένεται να παραδοθούν στην πρεσβεία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την 76χρονη μητέρα του αρτοποιού που τα εντόπισε η οικογένεια δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγαν τα παιδιά επειδή μιλούσαν γαλλικά. Όμως επικοινώνησαν με γνωστό τους γιατρό που γνωρίζει τη γαλλική γλώσσα και τα δύο αδέρφια του διηγήθηκαν τι τους είχε συμβεί.

Η 76χρονη ανέφερε πως τα παιδιά: «Έλεγαν ότι έφτασαν με αυτοκίνητο (με την μητέρα τους και τον σύντροφό της) κατέβηκαν σε μια δασώδη περιοχή, ένα δάσος, όπως είπε το μεγαλύτερο. Το ένα από τα παιδιά είπε ότι τους έδεσαν τα μάτια και τα έστειλαν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Όταν έβγαλε την ταινία από τα μάτια του το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν πια εκεί».

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης οι Αρχές στη Γαλλία ξεκίνησαν έρευνα για «παραμέληση ανηλίκου» την Πέμπτη 21 Μαΐου και αναζητούσαν την μητέρα των δύο παιδιών. Οι συγγενείς της 42χρονης γυναίκας είχαν δηλώσει στις γαλλικές Αρχές την εξαφάνιση της ίδιας και των δύο μικρών αγοριών από τις 11 Μαΐου, όπως δήλωσε στο δίκτυο BFMTV ο εισαγγελέας της πόλης Κολμάρ στη βορειοανατολική Γαλλία, όπου ζούσε η οικογένεια μέχρι πρόσφατα.

🔴🇵🇹Abandonnés au Portugal : deux enfants de trois et cinq ans retrouvés sur une route. Ils ont été confiés aux services de l’ambassade de France. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. #JT20h pic.twitter.com/R3bvSpNsNh May 21, 2026

Αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης 7 ετών η μητέρα

Όμως, στις 12 Μαΐου οι γαλλικές Αρχές εντόπισαν την 42χρονη μητέρα με τα δύο παιδιά της στην Ισπανία μέσω βιντεοληπτικού υλικού από βενζινάδικο και όλα τα μέλη της οικογένειας έδειχναν να είναι καλά στην υγεία τους. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η μητέρα πριν αναχωρήσει για την Ισπανία άφησε μόνο στο σπίτι τον 16χρονο γιο της που είχε αποκτήσει από προηγούμενη σχέση της.

Στις 19 Μαΐου, μετά μία εβδομάδα από την εξαφάνιση της οικογένειας, τα δύο μικρά αδέρφια εντοπίστηκαν να περιφέρονται μόνα τους στην άκρη αυτοκινητόδρομου 100 χλμ. νοτιοδυτικά της Λισαβόνας στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κολμάρ, Ζαν Ρισέρ, η μητέρα των δύο ανήλικων αγοριών αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τις κατηγορίες «εγκατάλειψης ανηλίκου κάτω των 15 ετών», «μη εκπλήρωσης από γονέα των νομικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, την ηθική ή την εκπαίδευση του παιδιού του», «εγκατάλειψης ατόμου ανίκανου να προστατεύσει τον εαυτό του» και «σκόπιμη βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών από ανιόντα». Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας θα διερευνηθεί η αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από την μητέρα ενώ για τις κατηγορίες που την βαρύνουν είναι πιθανόν να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης μέχρι επτά έτη.

Οι έρευνες των Αρχών κατέδειξαν πως η 42χρονη είχε συνάψει μόλις πριν λίγες εβδομάδες σχέση με Γάλλο που διαθέτει κατοικία στην Ισπανία και ίσως είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για να τον συναντήσει. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εισαγγελέας Ζαν Ρισέρ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πατέρας των δύο παιδιών έχει χωρίσει από την μητέρα και μόλις πληροφορήθηκε για την εξαφάνιση της οικογένειας μετέβη στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκου.

