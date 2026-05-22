Το Φεστιβάλ Φέγγαρος ανακοίνωσε τον νέο του χώρο διεξαγωγής για το 2026, μεταφέροντας τη φετινή διοργάνωση στο Πάρκο της Φάρμας Πετρίδη, στο Μαρκί, λίγο έξω από τη Λευκωσία.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα φιλοξενήσει περισσότερους από 60 καλλιτέχνες σε έξι σκηνές, παρουσιάζοντας το «μεγαλύτερο lineup στην ιστορία του Φέγγαρος».

Με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα το φεστιβάλ προανήγγειλε τρεις ημέρες με ξεχωριστές διεθνείς συμμετοχές, εγχώρια αγαπημένα ονόματα και νέους χώρους.

Παράλληλα, ανέβηκε και το πλήρες lineup στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση των διοργανωτών να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή παρουσία από την κυπριακή και ελληνική σκηνή.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί περιλαμβάνονται ο Εισβολέας, η Eleni Drake, η Billie Kark και το HOFE (Ισπανία), ενώ στο φετινό lineup ξεχωρίζουν επίσης η SJU (Σλοβακία), ανάμεσα σε post-punk και σκοτεινές ηλεκτρονικές φόρμες, οι Musspell (Ρουμανία) με τον ατμοσφαιρικό experimental ήχο τους, καθώς και οι Τσέχοι δίδυμοι αδερφοί Bratri, που φέρνουν μια χορευτική, ηλεκτρονική πρόταση. Το ολλανδικό γυναικείο σχήμα Honey Blonde παρουσιάζει φεμινιστικό pink-punk με… απαλή χροιά.

Το πρόγραμμα εκτείνεται συνολικά σε ένα ευρύ φάσμα ήχων —από alternative και ηλεκτρονική μουσική μέχρι hip hop, experimental και σύγχρονες pop τάσεις— επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στόχευση του Φέγγαρος να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Η επιλογή του Petrides Farm Park σηματοδοτεί και μια νέα φάση για το Φέγγαρος, το οποίο τα τελευταία χρόνια αναζητά μεγαλύτερους και πιο ευέλικτους χώρους για να υποστηρίξει την αυξανόμενη προσέλευση και τη διεύρυνση του καλλιτεχνικού του προγράμματος.

Το πάρκο στο Μαρκί βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Λευκωσία και συνδυάζει ανοιχτούς χώρους, φυσικό περιβάλλον και υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν μουσικά γεγονότα μεγάλης κλίμακας.

Το Φέγγαρος παραμένει μία από τις σημαντικότερες ανεξάρτητες μουσικές διοργανώσεις της Κύπρου, με σταθερή παρουσία διεθνών καλλιτεχνών και έμφαση στη σύνδεση της τοπικής σκηνής με ευρύτερα μουσικά ρεύματα της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

