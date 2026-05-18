Διεθνή διάκριση απέσπασε το επερχόμενο κυπριακό ντοκιμαντέρ «Tracking: The Cyprus Tigers» του Ανδρέα Κυριάκου, στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Καννών, κερδίζοντας το βραβείο της τσεχικής εταιρείας Beep Sound Post Production για υπηρεσίες επεξεργασίας και μίξης ήχου αξίας €6000 .

Το πρότζεκτ συμμετείχε στο πρόγραμμα Buyers Showcase – Frontières του Fantasia Film Festival, του σημαντικού καναδικού φεστιβάλ που επικεντρώνεται στον κινηματογράφο genre, το οποίο φιλοξενείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Marché du Film στις Κάννες.

Το πρόγραμμα Frontières επέλεξε μόλις έξι κινηματογραφικές παραγωγές από όλο τον κόσμο που βρίσκονται στο στάδιο της μεταπαραγωγής, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιαστούν ενώπιον sales agents, διανομέων και τηλεοπτικών δικτύων της διεθνούς κινηματογραφικής αγοράς.

Το «Tracking: The Cyprus Tigers» ξεχώρισε για την πρωτότυπη θεματολογία και τη σκηνοθετική του προσέγγιση, εξασφαλίζοντας το βραβείο post-production της Beep Sound.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στη φετινή έντονη κυπριακή παρουσία στις Κάννες, όπου συμμετείχαν κυπριακές παραγωγές και δημιουργοί τόσο στο επίσημο πρόγραμμα όσο και στις επαγγελματικές δράσεις της Αγοράς Κινηματογράφου.

Το «Tracking: The Cyprus Tigers» είχε ήδη παρουσιαστεί στο Marché du Film ως work in progress, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας.