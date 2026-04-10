Μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει ο κυπριακός κινηματογράφος, καθώς το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του Ανδρέα «Splash» Κυριάκου «Tracking: The Cyprus Tigers» επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στο Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, στο πλαίσιο της πλατφόρμας Frontières για το 2026.

Την είδηση μοιράστηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης, κάνοντας λόγο για μια προσωπική και σχεδόν «χειροποίητη» δουλειά που ξεκίνησε από την αγάπη για τις ταινίες kung fu, τις βιντεοκασέτες και την κουλτούρα των video clubs και πλέον βρίσκει τον δρόμο της σε ένα από τα σημαντικότερα επαγγελματικά φόρουμ της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η ταινία συμμετέχει στο Buyers Showcase (17 Μαΐου), την ενότητα που παρουσιάζει έργα σε στάδιο μεταπαραγωγής σε διεθνείς διανομείς, sales agents και προγραμματιστές φεστιβάλ.

Συνολικά επτά έργα επελέγησαν για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ανάμεσά τους τα «Astrolatry» (ΗΠΑ), «Grind» (ΗΠΑ), «Queen of Malacca» (Ινδονησία), «The Glorious Dead» (ΗΠΑ) και «The Wrath» (Καναδάς), μαζί με την κυπρο-κροατική παραγωγή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας πλατφόρμας θα παρουσιαστούν επτά ακόμη projects στο στάδιο χρηματοδότησης (Proof of Concept), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Frontières ως βασικού σημείου συνάντησης για το διεθνές genre cinema.

Η Frontières Platform, που συνδιοργανώνεται από το Fantasia International Film Festival και το Marché du Film, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κόμβους για το genre cinema παγκοσμίως. Η παρουσία κυπριακής παραγωγής σε αυτή τη λίστα επιβεβαιώνει τη σταθερή ενίσχυση της εξωστρέφειας του τοπικού κινηματογράφου.

Η «μυστική» διαδρομή του kung fu στην Ευρώπη

Το «Tracking: The Cyprus Tigers» είναι μια συμπαραγωγή Κύπρου και Κροατίας (Tetraktys Films και Robot 22 με στήριξη από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου και το Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων της Κροατίας -HAVC), με γυρίσματα σε Κύπρο, Κροατία και Χονγκ Κονγκ.

Η ταινία εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο το σινεμά δράσης του Χονγκ Κονγκ ταξίδεψε στην Ευρώπη τις δεκαετίες του ’80 και ’90, μέσα από την έκρηξη των VHS και των video clubs, διαμορφώνοντας μια ολόκληρη κινηματογραφική κουλτούρα εκτός επίσημων δικτύων διανομής. Με αφετηρία το cult φιλμ «The Cyprus Tigers», το ντοκιμαντέρ χαρτογραφεί ένα άτυπο αλλά καθοριστικό δίκτυο πολιτισμικής ανταλλαγής που επηρέασε βαθιά το σύγχρονο σινεμά δράσης.

Στο φιλμ συμμετέχουν σημαντικές μορφές του κινηματογράφου του Χονγκ Κονγκ, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Σταύρος Παπαγεωργίου και Στιέπαν Χούντιτς, με διευθυντή φωτογραφίας τον Έκτορα Παπαγεωργίου.

Η επιλογή της ταινίας στις Κάννες αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία για τη διεθνή της πορεία και ταυτόχρονα μια ακόμη ένδειξη ότι το κυπριακό σινεμά αποκτά όλο και πιο δυναμική παρουσία στο παγκόσμιο κινηματογραφικό τοπίο.

Το «Tracking: The Cyprus Tigers» επιβεβαιώνει ότι το κυπριακό σινεμά μπορεί να αφηγείται ιστορίες με παγκόσμιο ενδιαφέρον, αξιοποιώντας τοπικές ιδιαιτερότητες και απρόσμενες πολιτισμικές συνδέσεις. Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στις Κάννες, η πορεία της ταινίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.