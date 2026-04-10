Πολυαναμενόμενες ταινίες από βετεράνους δημιουργούς αλλά και σκηνοθετικά ντεμπούτα απ’όλο τον κόσμο συγκεντρώνει το επίσημο πρόγραμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, το οποίο ανακοινώθηκε την Πέμπτη 9 Απριλίου από την πρόεδρο του Φεστιβάλ Ίρις Κνόμπλοχ και τον καλλιτεχνικό διευθυντή Τιερί Φρεμό.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα διαγωνιστούν φέτος βρίσκονται τα «Πικρά Χριστούγεννα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, οι «Παράλληλες Ιστορίες» του Ασγκάρ Φαραντί, το «Sheep in the Box» του Χιροκάζου Κόρε-Εντα, το «Fatherland» του Παβέλ Παβλικόφσκι και το «All of Sudden» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι. Συμμετέχουν επίσης νέες ταινίες των Κριστιάν Μουντζίου, Λάζλο Νέμες, Άιρα Σακς, Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, Ροντρίγο Σορογκογιέν και Λούκας Ντοντ.

Η φετινή διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 12 έως και τις 23 Μαΐου, δίνει προτεραιότητα στο διεθνές σινεμά δημιουργών, ενώ η παρουσία της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας είναι αισθητά πιο περιορισμένη σε σχέση με άλλες χρονιές.

Συνολικά, 21 ταινίες θα διεκδικήσουν φέτος τον Χρυσό Φοίνικα, με το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φιλοξενεί ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου.

Ανάμεσα στις ταινίες του διαγωνιστικού ξεχωρίζουν το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Κριστιάν Μουντζίου «Fjord», με τους Ρενάτε Ράινσβε και Σεμπάστιαν Σταν στον ρόλο ενός ζευγαριού που μετακομίζει σε μια απομονωμένη νορβηγική πόλη, το θρίλερ δράσης «Hope» του Να Χονγκ-τζιν με τους Μάικλ Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ που μας μεταφέρει στα περίχωρα μιας απομονωμένης παράκτιας κωμόπολης, όπου οι κάτοικοι επιδίδονται σε έναν απελπισμένο αγώνα επιβίωσης ενάντια σε κάτι εξωπραγματικό που τους απειλεί με αφανισμό, το γαλλόφωνο «Parallel Tales» του Ασγκάρ Φαραντί με τους Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κατρίν Ντενέβ και Βενσάν Κασέλ, το δράμα εποχής «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι με τη Σάντρα Ούλερ, το «Sheep in the Box» του Κορε-Έντα που εκτυλίσσεται σε ένα κοντινό μέλλον και ακολουθεί ένα ζευγάρι που φέρνει στο σπίτι του ένα ανθρωποειδές παιδί, καθώς και το «The Beloved» του Ροδρίγο Σορογκόγιεν με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στον ρόλο ενός καταξιωμένου σκηνοθέτη που συναντά μετά από χρόνια την αποξενωμένη κόρη του.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει επίσης στο φεστιβάλ με την ισπανόφωνη δραμεντί «Bitter Christmas», η οποία έχει ήδη κάνει πρεμιέρα στην Ισπανία με θετικές κριτικές, ενώ ο Άιρα Σακς είναι ο μοναδικός Αμερικανός σκηνοθέτης που συμμετέχει στο διαγωνιστικό, με την ταινία «The Man I Love», που εστιάζει στην κρίση του AIDS στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80 με πρωταγωνιστή τον Ράμι Μάλεκ.

Παράλληλα, σημαντικοί δημιουργοί συμμετέχουν στα εκτός διαγωνιστικού τμήματα του φεστιβάλ, όπως ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν που επιστρέφει στη διοργάνωση με το «Her Private Hell». Ακόμη, τα ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Στίβεν Σόντερμπεργκ για τον Τζον Λένον («John Lennon: The Last Interview») και του Ρον Χάουαρντ για τον Ρίτσαρντ Άβεντον («Avedon») θα προβληθούν στις Ειδικές Προβολές, ενώ άλλα ντοκιμαντέρ που ξεχωρίζουν είναι τα «The match» των Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγκο Φράνκο σε σχέση με το περίφημο ματς ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986 που κρίθηκε από τα γκολ του Ντιέγκο, όπως και το «Canton» των Ντέιβιντ Τράιχορν και Μπεν Νίκολας πάνω στον Γάλλο θρύλο των γηπέδων Ερίκ Καντονά.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζον Τραβόλτα, «Propeller One-Way Night Coach» θα παρουσιαστεί στο τμήμα Cannes Première.

Ανοίγοντας την παρουσίαση, η Ίρις Κνόμπλοχ τόνισε ότι «οι ειδήσεις που φτάνουν από όλο τον κόσμο είναι κάθε άλλο παρά καθησυχαστικές», και αναρωτήθηκε ποια είναι η σημασία της διοργάνωσης ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ σε μια «εποχή τόσο μεγάλης αβεβαιότητας». Όπως σημείωσε, το φεστιβάλ των Καννών γεννήθηκε το 1939 σε μια αντίστοιχη περίοδο αβεβαιότητας, υπογραμμίζοντας ότι τότε – όπως και σήμερα – «δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα», ως χώρος ελευθερίας, έκφρασης και ανάδειξης σημαντικών ζητημάτων.

Αναφερόμενη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των παγκόσμιων συγκρούσεων, χαρακτήρισε τις Κάννες «ορόσημο μέσα στην καταιγίδα», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για έναν κλειστό χώρο, αλλά για έναν τόπο όπου «οι αξίες δεν μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες». Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε: «Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία της δημιουργίας για όλους τους ανθρώπους – αλλά μόνο για τους ανθρώπους».

Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εισέλθει στη διαδικασία παραγωγής, ωστόσο «δεν θα της επιτρέψουμε να επιβάλει τους δικούς της κανόνες στον κινηματογράφο». «Πίσω από κάθε εικόνα υπάρχει ένας δημιουργός, αλλά και δεκάδες, μερικές φορές εκατοντάδες άνθρωποι, που καταθέτουν το ταλέντο τους, τις δεξιότητές τους, την ενέργειά τους, την ψυχή τους, σε ένα κοινό εγχείρημα. Μια ταινία δεν είναι απλώς ένα συνονθύλευμα δεδομένων, είναι ένα προσωπικό όραμα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμείται εξαιρετικά, αλλά δεν θα μάθει ποτέ να αισθάνεται» επεσήμανε.

Από την πλευρά του, ο Τιερί Φρεμό υπογράμμισε ότι «η γλώσσα του κινηματογράφου έχει νικήσει», σημειώνοντας πως, παρά τις ανησυχίες για το μέλλον του, το σινεμά παραμένει ζωντανό και ακμαίο ακόμα και στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, φέτος υποβλήθηκαν για το επίσημο πρόγραμμα 2541 ταινίες από 141 χώρες, αριθμός αυξημένος κατά 1000 σε σύγκριση με μία δεκαετία πριν.

«Όταν μιλώ για ζωντάνια, αναφέρομαι και σε μια ποσοτική διάσταση: με συμμετοχές από 141 χώρες, πλησιάζουμε αριθμούς Ολυμπιακών Αγώνων», σημείωσε. Μάλιστα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης είπε πως μετά τη σημερινή ανακοίνωση, έχει αποκαλυφθεί το 95% του προγράμματος, ενώ κάποιοι επιπλέον τίτλοι αναμένεται να προστεθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η φετινή διοργάνωση θ’ ανοίξει με τη φιλόδοξη κωμωδία εποχής του Πιερ Σαλβαδόρι «La Vénus électrique». Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο Νοτιοκορεάτης δημιουργός Παρκ Τσαν-γουκ, ενώ τιμητικούς χρυσούς φοίνικες για το σύνολο της καριέρας τους θα λάβουν ο Πίτερ Τζάκσον και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Αναλυτικά το επίσημο πρόγραμμα του 79ου Φεστιβάλ Καννών:

Επίσημο Διαγωνιστικό

«Minotaur» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

«The Beloved» του Ροδρίγκο Σορογκόγιεν

«The Man I Love» του Άιρα Σακς

«Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι

«Moulin» του Λάζλο Νέμες

«Histoires de la Nuit» της Λεά Μίσιους

«Fjiord» του Κριστιάν Μουνγκίου

«Notre Salut» του Εμανουέλ Μαρέ

«Gentle Monster» της Μαρί Κρόιτσερ

«Hope» του Να Χονγκ-τζιν

«Nagi Notes» του Κότζι Φουκάντα

«Sheep in the Box» του Χιροκάζου Κόρε-Έντα

«Garance» της Ζαν Ερί

«The Unknown» του Αρτούρ Αραρί

«Sudden» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

«The Dreamed Adventure» της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ

«Coward» του Λούκας Ντοντ

«The Black Ball» των Χαβιέ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι

«Parallel Tales» του Ασγκάρ Φαρχαντί

«Bitter Christmas» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

«A Woman’s Life» της Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέτ

Εκτός Διαγωνιστικού

«Her Private Hell» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν

«Diamond» του Άντι Γκαρσία

«Karma» του Γκιγιόμ Κανέ

«Objet du Deli» της Ανιές Ζαουί

«De Gaulle: L’Age de Fer» του Αντονίν Μποντρί

Ένα Κάποιο Βλέμμα (Un Certain Regard)

«Teenage Sex and Death at Camp Miasma» της Τζέιν Σένμπρουν

«La más dulce» της Λάιλα Μαράκτσι

«Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν

«Everytime» της Σάντρα Βόλνερ

«I’ll Be Gone in June» της Καταρίνα Ριβιλίς

«Yesterday The Eye Didn’t Sleep» του Ρακάν Μαγιάσι

«Meltdown» της Μανουέλα Μαρτέλι

«All the Lovers in the Night» της Γιουκίκο Σοντέ

«I Am Always Your Maternal Animal» της Βαλεντίνα Μορέλ

«Congo Boy» του Ραφίκι Φαριάλα

«Le Corset» του Λουί Κλισί

Ειδικές Προβολές

«John Lennon: The Last Interview» του Στίβεν Σόντερμπεργκ

«Avedon» του Ρον Χάουαρντ

«Les Survivants du Che» του Κριστόφ Ρεβέιγ

«Les Matins Merveilleux» της Αβρίλ Μπεσόν

Μεταμεσονύκτιες προβολές

«Roma Elastica» του Μπερτράντ Μαντικό

«Jim Queen» των Νικολά Ατανέ και Μάρκο Νγκουιέν

«Full Phil» του Κουεντίν Ντουπιέ

«Colony» του Γεόν Σανγκ-χο

«Sanguine» της Μαριόν Λε Κορολέρ

Cannes Premiere