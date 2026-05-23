Δεκαεννέα χρόνια μετά τον θρίαμβο του «4 Μήνες, 3 Εβδομάδες και 2 Μέρες», ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κρίστιαν Μουνγκίου επέστρεψε στην κορυφή του παγκόσμιου κινηματογράφου, κατακτώντας τον δεύτερο Χρυσό Φοίνικα της καριέρας του στο 79ο Φεστιβάλ Καννών με την ταινία «Fjord».

Με τη νέα αυτή διάκριση, ο 58χρονος δημιουργός γίνεται μόλις ο 10ος σκηνοθέτης στην ιστορία του φεστιβάλ που κερδίζει δύο φορές το κορυφαίο βραβείο των Καννών, μπαίνοντας σε μια εξαιρετικά κλειστή λίστα μαζί με ονόματα όπως οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Μίκαελ Χάνεκε, Κεν Λόουτς, αδελφοί Νταρντέν και Ρούμπεν Έστλουντ.

Η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Μουνγκίου εξερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στις φιλελεύθερες αξίες της σκανδιναβικής κοινωνίας και τις βαθιά συντηρητικές αντιλήψεις μιας θρησκευόμενης οικογένειας μεταναστών από τη Ρουμανία.

Στο «Fjord», μια Νορβηγίδα και ο Ρουμάνος σύζυγός της εγκαθίστανται με τα πέντε παιδιά τους σε απομονωμένο χωριό της Νορβηγίας. Όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες αφαιρούν τα παιδιά από την οικογένεια μετά από καταγγελίες για σωματική τιμωρία, το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νομικό και πολιτισμικό σύστημα που αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα όρια της γονεϊκότητας, της πίστης και της βίας.

Ο ίδιος ο Μουνγκίου περιέγραψε την ταινία ως μια μελέτη γύρω από τις συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικά αξιακά και κοινωνικά συστήματα στη σύγχρονη Ευρώπη, ενώ πολλοί κριτικοί είδαν στο «Fjord» μία από τις ελάχιστες πραγματικά ισχυρές ταινίες μιας κατά τα άλλα υποτονικής χρονιάς για τις Κάννες.

Το Associated Press σχολίασε χαρακτηριστικά ότι το φετινό φεστιβάλ στερήθηκε τη συνηθισμένη «παγκόσμια αναταραχή» που συνοδεύει τις Κάννες, ενώ η παρουσία του Χόλιγουντ ήταν αισθητά περιορισμένη.

Το Grand Prix, το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο του φεστιβάλ, απονεμήθηκε στον Ρώσο σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ για το «Minotaur», ένα ριμέικ της «Άπιστης Συζύγου» του Κλοντ Σαμπρόλ που μετατρέπεται σε σκοτεινό πολιτικό θρίλερ με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ταινία παρακολουθεί έναν επιχειρηματία που καλείται να στρατολογήσει εργάτες για τον πόλεμο του Πούτιν, την ώρα που η προσωπική του ζωή καταρρέει.

Το Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στη Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ για το βουλγαρικό δράμα «The Dreamed Adventure», ενώ το βραβείο σκηνοθεσίας μοιράστηκαν ο Πάβελ Παβλικόφσκι για το «Fatherland» και το ισπανικό δίδυμο Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι για το «The Black Ball».

Τα βραβεία ερμηνείας μοιράστηκαν επίσης ανάμεσα σε δύο ταινίες. Το βραβείο γυναικείας ερμηνείας απέσπασαν από κοινού η Βιρζινί Εφιρά και η Τάο Οκαμότο για την ταινία «All of a Sudden» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, ενώ το βραβείο ανδρικής ερμηνείας απονεμήθηκε στους Βαλεντίν Καμπάν και Εμανουέλ Μακιά για το queer αντιπολεμικό δράμα Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου «Coward».

Στην τελετή λήξης τιμητικοί Χρυσοί Φοίνικες απονεμήθηκαν επίσης στους Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Πίτερ Τζάκσον και Τζον Τραβόλτα. Η Στρέιζαντ δεν παρευρέθηκε λόγω τραυματισμού στο γόνατο και έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο χαρακτήρισε τον κινηματογράφο «μια δύναμη που ενώνει ανθρώπους και ανοίγει καρδιές και μυαλά».

Με πληροφορίες από τον Guardian