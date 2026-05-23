Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, ανέφεραν το Σάββατο (23/5) οι Financial Times, επικαλούμενες πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Μια τεταμένη ηρεμία φαίνεται να επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εκπέμπουν για άλλη μια φορά μηνύματα προς το το Ιράν ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα έχει βαρύτατες συνέπειες από νέο κύμα επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει ότι η πιθανότητα μιας συμφωνίας ή ενός πολέμου είναι 50-50.

Την ίδια στιγμή στην Τεχεράνη επιμένουν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λύση, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι το Ιράν είναι αποφασισμένο αν τα πράγματα φτάσουν σε ένα νέο πολεμικής αντιπαράθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα αλλάζει ημέρα με την ημέρα.

Μιλώντας στο Axios ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το Σάββατο ότι είναι 50-50 η πιθανότητα για συμφωνία ή βομβαρδισμούς. Σήμερα θα έχει νέα σύσκεψη με συμβούλους του για να συζητήσουν το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας. Ίσως αποφασίσω μέχρι αύριο, είπε.

Χθες Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν δει κάποια πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας», αλλά ότι χρειάζονται περισσότερη εργασία. Αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε αναφερθεί σε «βαθιές και ουσιαστικές διαφορές».

Σήμερα Σάββατο, οι Financial Times ανέφεραν σε αποκλειστικό δημοσίευμα ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ είναι κοντά στην επέκταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ που θα ξεκινήσουν τη σταδιακή αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Περιλαμβάνεται επίσης μια δέσμευση για συζήτηση σχετικά με την «αραίωση ή την παράδοση» του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Από την Ινδία, την οποία επισκέφτηκε το Σάββατο ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «αργότερα -σήμερα, αύριο, σε δύο-τρεις ημέρες- σήμερα μπορεί να υπάρξουν ειδήσεις».

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι αναβάλλει τη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη «σοβαρές διαπραγματεύσεις» και κατόπιν αιτήματος των συμμάχων στη Μέση Ανατολή (Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Χθες δήλωνε ότι το τέλος του πολέμου με το Ιράν πλησιάζει. Αφού είπε ότι «τους σταματήσαμε και δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα». Τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πράξη, μόνο ο ίδιος μπορεί να το προσδιορίσει.

Το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε την Παρασκευή συνάντηση με την ομάδα εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ με αντικείμενο τον πόλεμο με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, εκτός αν υπάρξει την τελευταία στιγμή κάποια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Ιράν: Ανασυγκροτήσαμε τις δυνάμεις μας

Την ίδια ώρα, στο Ιράν βρέθηκε χθες και σήμερα βρέθηκε αντιπροσωπεία από το Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή με τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, στις συνομιλίες που είχαν το Σάββατο, ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν ειλικρινές μέρος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει όσον αφορά τα εθνικά του δικαιώματα.

Ο Πακιστανός αξιωματικός συναντήθηκε επίσης με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με τον οποίο είχε δύο συναντήσεις, πριν αναχωρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ένα έγγραφο 14 σημείων που πρότεινε το Ιράν, το οποίο θεωρεί ως το κύριο πλαίσιο για τις συζητήσεις, καθώς και σε μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών.

Ενδιαφέρον είχε και το μήνυμα που έστειλε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ μέσω του Γκαλιμπάφ: οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες «ξεκινήσουν ανόητα εκ νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο σφοδρές και πικρές» από ό,τι στην αρχή της σύγκρουσης.

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε σήμερα λόγο για μια «τάση προσέγγισης» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες.

«Έπειτα από αρκετές εβδομάδες διμερών διαπραγματεύσεων, παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης, θα δούμε τις επόμενες τρεις-τέσσερις ημέρες», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irib και πρόσθεσε ότι η χώρα του βρίσκεται στη φάση της «οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πρόθεση της Τεχεράνης είναι να συντάξει ένα μνημόνιο συμφωνίας που θα αποτελείται από 14 σημεία, αφήνοντας το ζήτημα των πυρηνικών για δεύτερο χρόνο, καθώς προέχει ο τερματισμός των εχθροπραξιών.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό αλλά και ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό.

The Civil Aviation Authority of the Islamic Republic of Iran (CAA.IRI) has issued a Notice-to-Airmen (NOTAM) for Iranian Airspace, closing all but a handful of airports in the western part of the Tehran Flight Information Region (OIIX), which will only be open for commercial… pic.twitter.com/Bwl4OLHY2u — OSINTdefender (@sentdefender) May 22, 2026

Η Τεχεράνη, πάντως, δείχνει έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον της χωρίς να έχουν ναυαγήσει οι συνομιλίες. Μια ένδειξη για αυτό είναι η NOTAM που κλείνει τον εναέριο χώρο του Ιράν από την Παρασκευή 22 Μαΐου ως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου για όλες τις πτήσεις χωρίς ειδική άδεια.

Ρούμπιο: «Μπορεί σύντομα να έχουμε κάτι να πούμε»

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο (23/5) ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συζητήσεις της Ουάσιγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» σχετικά με το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ακόμη και τώρα που σας μιλώ, γίνονται κάποιες ενέργειες. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί.

cnn.gr / protothema.gr