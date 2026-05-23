Οι φίλοι των Iron Maiden έσπευσαν από νωρίς στο ΟΑΚΑ, όπου απόψε (23/5) θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συναυλία τους στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».

Μάλιστα στις 17:00 ακριβώς άνοιξαν οι πύλες και οι παρευρισκόμενοι έτρεξαν για να πάρουν τις θέσεις τους.

Η προσέλευση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Από αρκετά νωρίς φανατικοί οπαδοί του συγκροτήματος γεμίζουν τους γύρω χώρους, σχηματίζοντας ουρές και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής.

Μια παρέα 18χρονων παιδιών από την Καλλιθέα, ο Πάνος, ο Αντώνης και ο Γιώργος, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην πρώτη γραμμή της αναμονής, αποδεικνύοντας ότι οι Iron Maiden δεν έχουν ηλικιακά σύνορα.

Όπως εξήγησαν, η επαφή τους με το συγκρότημα ξεκίνησε από το σπίτι, καθώς «ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε» από τους γονείς τους, αλλά γρήγορα η αγάπη αυτή έγινε προσωπική υπόθεση αφού «μετά το ανακαλύψαμε και μόνοι μας».

Για κάποιους από την παρέα αυτή είναι η δεύτερη εμπειρία, καθώς είχαν βρεθεί στο live του 2022, ενώ για τους υπόλοιπους είναι η πρώτη φορά που θα δουν τον Bruce Dickinson και την παρέα του από κοντά. Για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα, έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις «οχτώμισι, εννιά» το πρωί, επιστρατεύοντας ειδικό εξοπλισμό για τη βροχή.

Όσον αφορά τα τραγούδια που περιμένουν να ακούσουν, οι νεαροί fans έχουν ξεκάθαρη άποψη. Ανυπομονούν για το «Alexander the Great», αν και όπως σημειώνουν είναι «αυτό που ξέρω ότι δεν θα το παίξουν», αλλά και για το «Rime of the Ancient Mariner» για το οποίο δηλώνουν βέβαιοι πως «αυτό θα το παίξουν και θα γίνει χαμός», χωρίς φυσικά να ξεχνούν τα κλασικά «Aces High» και «The Trooper».

Κλείνοντας, αποτύπωσαν με τον πιο απόλυτο τρόπο τι σημαίνει η μπάντα για τη ζωή τους: «Απλά αγαπάμε πάρα πολύ τους Iron Maiden και είναι η ζωή μας ολόκληρη και ζούμε και πεθαίνουμε για τη maidenάρα. Αυτό».

Από τις Σέρρες και τη Λαμία στο ΟΑΚΑ

Λίγο πιο δίπλα στην ουρά, ο Χάρης και ο Νίκος, με καταγωγή από τη Λαμία και τις Σέρρες αντίστοιχα, είχαν στήσει το δικό τους στρατηγείο έξω από τις θύρες. Ο Νίκος, που είναι έμπειρος «συναυλιάκιας», έφτασε στο στάδιο από τις έντεκα το πρωί. «Εδώ βοηθήσαμε και τα άλλα παιδιά. Έντεκα η ώρα στήσαμε εδώ το τσαντέρι μας. Τα μαζέψαμε τώρα, είχαμε καρεκλάκια τέτοια. Τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε» ανέφερε, αποκαλύπτοντας μάλιστα το εντυπωσιακό του πρόγραμμα για φέτος: «Εγώ και τα άλλα παιδιά που φύγαν τώρα είμαστε χρόνια στο group. Έχουμε κλείσει οχτώ συναυλίες φέτος. Εντάξει, είμαστε…».

Για τον Χάρη, αντίθετα, αυτή είναι η πρώτη φορά, αν και παραδέχθηκε γελώντας πως για να βρεθεί μπροστά «έκανα ένα ακραίο skip».



Στοιχηματίζοντας για το setlist, οι δύο φίλοι δήλωσαν σίγουροι για τα «Number of the Beast», «Flight of Icarus», «Aces High» και «Run to the Hills». Ωστόσο, ο Νίκος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη σκηνή, λέγοντας: «Bruce, παίξε Alexander Μεγαλέκο θέλουμε».



Ουρές από νωρίς

Το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στις φωτογραφίες του protothema.gr από το σημείο. Ήδη από νωρίς το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ είχαν αρχίσει να σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Οι τελευταίες οδηγίες για τους θεατές

Νωρίτερα, η διοίκηση του σταδίου και οι οργανωτές της συναυλίας είχαν εκδώσει αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή και ομαλή πρόσβαση των χιλιάδων θεατών. Στις δύο τελευταίες ανακοινώσεις τους, παρουσιάζονται λεπτομερώς τα σημεία εισόδου, οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και οι ειδικές προβλέψεις για κατόχους εισιτηρίων αρένας και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα εισέρχονται κυρίως από την Πύλη ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ τους παρέχεται και ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης.

Το πρόγραμμα της βραδιάς

Η συναυλία θα ξεκινήσει με τους Anthrax, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00 φέρνοντας το χαρακτηριστικό στυλ και την ενέργειά τους. Στη συνέχεια, οι Iron Maiden θα κάνουν την εμφάνισή τους στις 20:40, υπόσχοντας μια βραδιά γεμάτη heavy metal και αξέχαστες μουσικές στιγμές.

