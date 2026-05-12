Από ένα απρόοπτο που τον έκανε να βάλει πρόωρο τέλος σε συναυλία στην Ισπανία σημαδεύτηκε η εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον στη Μαδρίτη.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε θεατής της συναυλίας που δόθηκε στις 7 Μαΐου, ο Κλάπτον δέχθηκε στο σώμα του ένα αντικείμενο που του πέταξε κάποιος από το κοινό, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πιθανότατα για δίσκο βινυλίου.
Στα ίδια πλάνα φαίνεται η έκπληξη του 81χρονου θρύλου της μουσικής ο οποίος είχε μόλις τελειώσει την ερμηνεία του τραγουδιού του Cocaine.
Όπως αναφέρει η Page Six, μετά το περιστατικό ο Έρικ Κλάπτον δεν επέστρεψε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Before You Accuse Me ως encore, όπως έχει κάνει με άλλες συναυλίες στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του.