Από ένα απρόοπτο που τον έκανε να βάλει πρόωρο τέλος σε συναυλία στην Ισπανία σημαδεύτηκε η εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον στη Μαδρίτη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε θεατής της συναυλίας που δόθηκε στις 7 Μαΐου, ο Κλάπτον δέχθηκε στο σώμα του ένα αντικείμενο που του πέταξε κάποιος από το κοινό, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πιθανότατα για δίσκο βινυλίου.

Στα ίδια πλάνα φαίνεται η έκπληξη του 81χρονου θρύλου της μουσικής ο οποίος είχε μόλις τελειώσει την ερμηνεία του τραγουδιού του Cocaine.

Very sad indeed. What kind of idiot does that? pic.twitter.com/0bNZ3wYFU7 — Pablo Rodríguez (@Paulhewsonrm) May 7, 2026

Όπως αναφέρει η Page Six, μετά το περιστατικό ο Έρικ Κλάπτον δεν επέστρεψε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Before You Accuse Me ως encore, όπως έχει κάνει με άλλες συναυλίες στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του.

protothema.gr