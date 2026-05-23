Στην παραλία, που βρίσκεται μπροστά από τα ξενοδοχεία «Florida» και «Aspelia», τα οποία είναι εντός της περίκλειστης πόλης της κατεχόμενης Αμμοχώστου, διεξάγονται κατασκευαστικές εργασίες. Οι εργασίες γίνονται από το «δημαρχείο» Αμμοχώστου και όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, αυτές αφορούν κατασκευή καμπινών, πεζόδρομου κ.λπ.

Ο πεζόδρομος θα οδηγεί στη δημόσια παραλία της περιοχής. Και επειδή το κατοχικό καθεστώς είναι και… ευαίσθητο, οι εργασίες, όπως μεταδίδεται, δεν θα επηρεάσουν το προστατευόμενο φυτό «κρίνος της παραλίας (pancratium maritimum)»! Καμία ευαισθησία δεν έχουν, ωστόσο, στο να αρπάζουν τις περιουσίες Ελληνοκυπρίων και να τις σφετερίζονται.

Κ.ΒΕΝ.