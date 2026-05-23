Μία 50χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Φλόριντα μετά από επίθεση δύο πίτμπουλ, ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της.

Τη γυναίκα εντόπισε βαριά τραυματισμένη ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του, λέγοντας πως «δεν θα βγάλει ποτέ από το μυαλό του αυτή την εικόνα».

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Ντόνελ Σμιθ επέστρεψε στο σπίτι του στην κομητεία Μπρέβαρντ λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης, αφού προηγουμένως βοηθούσε γείτονες απέναντι από το σπίτι τους. Τότε διαπίστωσε ότι η σύζυγός του, Τζόντι Κάουαν, αλλά και το μικρό τους σκυλί είχαν εξαφανιστεί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άκουσε τις κραυγές της γυναίκας του να καλεί σε βοήθεια. Όπως περιέγραψε, είδε τα δύο σκυλιά να τη σέρνουν στον δρόμο και προς το γρασίδι, ενώ όταν έφτασε κοντά της, η 50χρονη βρισκόταν μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας σοβαρά τραύματα από δαγκώματα σε όλο της το σώμα.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του συζύγου της

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο σκυλιά επέστρεψαν ακόμη και μετά την αρχική επίθεση, επιχειρώντας να τη σύρουν ξανά μακριά.

«Έβγαλα το μαχαίρι μου και προσπαθούσα με το ένα χέρι να τα απομακρύνω και με το άλλο να σταματήσω την αιμορραγία», δήλωσε συγκλονισμένος.

«Ήταν φρικτό. Να βλέπεις τη γυναίκα που αγαπάς εδώ και 25-30 χρόνια κατασπαραγμένη από δύο ζώα… Δεν θα φύγει ποτέ αυτή η εικόνα από το μυαλό μου», πρόσθεσε.

Η Κάουαν μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της.

«Αγαπούσε περισσότερο τα σκυλιά από τους ανθρώπους»

Ο σύζυγός της ανέφερε ακόμη πως η 50χρονη αγαπούσε ιδιαίτερα τα ζώα και πως στο παρελθόν είχε βοηθήσει ένα από τα δύο πίτμπουλ όταν το περιλαίμιό του είχε μπλεχτεί σε φράχτη.

😡‘They Failed Us:’ Neighbors Say Loose Dogs Reported To Animal Services Before Woman Killed In Street😡

Jodi Cowan, 50, died from dog bites Tuesday on Blue Bonnet Drive in Sharpes near the Brevard County jail. A deadly dog attack raises questions about why two large dogs that… pic.twitter.com/JyxNxoJIkN — American Crime Stories (@AmericanCrime01) May 21, 2026

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα σκυλιά πιθανόν καταδίωκαν το μικρό τους κατοικίδιο και εκείνη προσπάθησε να το προστατεύσει.

«Αγαπούσε τους ανθρώπους, αλλά αγαπούσε ακόμη περισσότερο τα σκυλιά. Δεν της άξιζε να φύγει έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Καταγγελίες για αδράνεια των Αρχών

Ο Ντόνελ Σμιθ κατήγγειλε ότι οι τοπικές Αρχές γνώριζαν τη συμπεριφορά των δύο πίτμπουλ, τα οποία — σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής — έσπερναν συστηματικά τον τρόμο στη γειτονιά.

Μάλιστα, περίοικοι ανέφεραν ότι τα σκυλιά συχνά κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα και είχαν επιτεθεί και στο παρελθόν σε περαστικούς. Κάτοικος της περιοχής υποστήριξε ότι είχε εγκλωβιστεί επί περίπου 30 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς τα δύο ζώα περικύκλωναν το όχημα.

Άλλος γείτονας φέρεται να είχε επικοινωνήσει πρόσφατα με την υπηρεσία ελέγχου ζώων εκφράζοντας φόβους για την επιθετική συμπεριφορά τους, ενώ είχε προμηθευτεί ακόμη και σπρέι πιπεριού για προστασία.

Τα δύο πίτμπουλ κατασχέθηκαν από τις υπηρεσίες ελέγχου ζώων της τοπικής αστυνομίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

cnn.gr