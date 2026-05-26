Οι κομματικές διεργασίες για το θέμα της ανάδειξης του Προέδρου της νέας Βουλής άρχισαν. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του philenews, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου και του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου.

Η πρώτη συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρη πηγή η οποία μίλησε με το philenews, υπήρξε καλό κλίμα και μεταξύ των δύο πλευρών συμφωνήθηκε να παραμείνουν σε επαφή και να ακολουθήσουν κι άλλες επαφές.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, επιβεβαίωσε δημόσια ότι είχε επαφή με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο διερευνητικών επαφών ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για την Προεδρία της Βουλής στις 4 Ιουνίου.

Μιλώντας στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του Ant1, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η συνάντηση με την κ. Δημητρίου αποτέλεσε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, προσθέτοντας ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει αντίστοιχες επαφές και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να καταγράψει τις διαθέσεις και τις θέσεις των κομμάτων για την επικείμενη διαδικασία.

Σε ερώτηση κατά πόσο στο τραπέζι τέθηκε το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας για την Προεδρία της Βουλής, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του. Περιορίστηκε να δηλώσει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θεσμικό ζήτημα, υποδεικνύοντας πως πριν ληφθούν αποφάσεις θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση και ακρόαση όλων των εμπλεκομένων πλευρών.

Αναφορικά με το κατά πόσο ο ίδιος ενδιαφέρεται προσωπικά για το αξίωμα, ο κ. Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν είναι ατομικές αλλά συλλογικές, σημειώνοντας πως το ΔΗΚΟ θα κινηθεί με γνώμονα τόσο το συμφέρον του κόμματος όσο και την εύρυθμη λειτουργία της Βουλής.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει εάν μια πιθανή σύμπλευση με τον ΔΗΣΥ στη συγκεκριμένη συγκυρία θα μπορούσε να έχει προεκτάσεις και για τις προεδρικές εκλογές, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απέρριψε τη σύνδεση των δύο ζητημάτων. Παρά ταύτα, υπέδειξε ότι η κοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων θα ήταν ωφέλιμο να συνεχιστεί, χαρακτηρίζοντάς την θετική για την οικονομική πορεία και τη σταθερότητα της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως σήμερα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανέλαβε ότι για εκλογή Προέδρου της Βουλής χρειάζονται συνεργασίες. Εξέφρασε την ετοιμότητα του ΔΗΚΟ να συνεργαστεί με όλους, χωρίς να αποκλείει κανένα από τα υπόλοιπα 5 κόμματα που βρίσκονται στη νέα Βουλή.

Όσον αφορά ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και τα περί ρυθμιστικού ρόλου, ο Νικόλας Παπαδόπουλος επισήμανε ότι δεν πιστεύει πως τα δύο κόμματα θα έχουν την ίδια δύναμη να καθορίζουν τις εξελίξεις, με δεδομένο ότι το ΕΛΑΜ προαποκλείει συνεργασία με την Αριστερά και το ΑΚΕΛ προαποκλείει συνεργασία με το ΕΛΑΜ.

Είπε επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο σενάριο που να διασυνδέει την απόφαση για την Προεδρία της Βουλής με τη μελλοντική απόφαση για τις προεδρικές εκλογές. Παραδέχθηκε ότι πολιτικά τα δύο θέματα μπορεί να σχετίζονται, όμως η δική τους προσέγγιση δεν είναι αυτή, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην Προεδρία της Βουλής.