Σχεδόν 90 drones κατέληξαν στη θάλασσα στο Darling Harbour του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια νυχτερινού σόου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Vivid Sydney, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα του κοινού.

Οι διοργανωτές του Vivid Sydney, του ετήσιου φεστιβάλ φωτισμού που διαρκεί τρεις εβδομάδες και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό οφείλεται σε «απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες» και προχώρησαν στην ακύρωση αρκετών επόμενων παραστάσεων.

Η βρετανική εταιρεία Skymagic, η οποία είχε αναλάβει το drone σόου, απέδωσε το πρόβλημα σε αλλαγή ραδιοσυχνοτήτων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως υποστήριξε, κανένα drone δεν έπεσε εκτός των προκαθορισμένων ζωνών ασφαλείας.

Video shows dozens of drones crashing into Sydney’s Darling Harbour after a “technical malfunction” disrupted an annual light festival, forcing organisers to call off the event. pic.twitter.com/ukzNv7lsN0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 26, 2026

Εργαζόμενος στην περιοχή, ο οποίος μίλησε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC, περιέγραψε τη στιγμή της πτώσης λέγοντας: «Ο ήχος από τη πρόσκρουσή τους στην προβλήτα ήταν πολύ δυνατός, ακόμη και από απόσταση περίπου 10 έως 20 μέτρων. Μπορούσες να ακούσεις καθαρά τα drones να πέφτουν και να συντρίβονται πάνω στο τσιμεντένιο τμήμα της μαρίνας».

Εκπρόσωπος του Vivid Sydney ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές για την «απογοήτευση και την ταλαιπωρία» που προκλήθηκε, σημειώνοντας ότι οι χειριστές των drones αποφάσισαν να διακόψουν την παράσταση «σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν επίσης ότι η Skymagic και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε πλήρη αξιολόγηση του περιστατικού, πριν ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση των υπόλοιπων προγραμματισμένων παραστάσεων.

#VividSydney festival's #drone show has been cancelled after a technical malfunction caused drones fall from the sky on Monday night. Almost 90 drones fell out of formation and into the harbour. #accident



By Wang Cong｜Video via local media pic.twitter.com/wlvwfcfYAB — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) May 26, 2026

Το σόου με τίτλο «Star-Bound» περιλαμβάνει έως και 1.000 ειδικά κατασκευασμένα drones, τα οποία συμμετέχουν σε εναέρια παράσταση διάρκειας περίπου 12 λεπτών. Οι πρώτες παραστάσεις ξεκίνησαν την Κυριακή και συνολικά είχαν προγραμματιστεί 22 σόου μέσα σε 11 βραδιές κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών εβδομάδων.

protothema.gr