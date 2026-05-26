Σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, την πράσινη μετάβαση και την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων φορέων τέθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποίησε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Κωνσταντίνο Κωνσταντή, με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανό.

Σε ανακοίνωση του, το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι κατά τη συνάντηση, υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων και προκλήσεων, οι οποίες απαιτούν συντονισμένη δράση. Ειδική αναφορά έγινε στο έργο Great Sea Interconnector, με το Επιμελητήριο να τονίζει την ανάγκη ορθής διαχείρισης των γεωπολιτικών δεδομένων και ελαχιστοποίησης του ρίσκου που έχει ήδη αναλάβει ο Κύπριος καταναλωτής ηλεκτρισμού ή/και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στο τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, σημειώνεται. Το Επιμελητήριο σημείωσε ότι πρόκειται για ένα “ημιτελές και προβληματικό έργο”, για το οποίο απαιτείται σαφής οδικός χάρτης και επιτάχυνση των επόμενων βημάτων. Ειδικότερα, το ΕΤΕΚ επεσήμανε ότι, παρά την παράδοση μελέτης τύπου gap analysis από την Technip στην ΕΤΥΦΑ, εξακολουθούν να παρατηρούνται καθυστερήσεις και δυστοκία στη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΕΤΕΚ έθεσε επίσης το ζήτημα των αποκοπών σε οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα και των αργών ρυθμών εισαγωγής στοιχείων ευελιξίας στο ηλεκτρικό σύστημα. Ειδική αναφορά έγινε στην πρόοδο για ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης στο δίκτυο και γενικότερα για την πρόοδο στην εγκατάσταση αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, τονίστηκε ότι οι ενέργειες για την ενσωμάτωση δυναμικών τιμολογήσεων, αποθήκευσης, demand response, ηλεκτρικών οχημάτων και ψηφιοποίησης του δικτύου “κινούνται με βραδύτερους ρυθμούς από την αυξανόμενη διείσδυση των φωτοβολταϊκών”. Όπως επισημάνθηκε, εάν δεν επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός του συστήματος, το πρόβλημα των αποκοπών θα καταστεί ακόμη πιο έντονο.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο ανέδειξε την ανάγκη ουσιαστικής εφαρμογής της αρχής Energy Efficiency First. Σε μια χώρα με μεγάλο αριθμό κτηρίων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, η εξοικονόμηση ενέργειας θα έπρεπε να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής, υπογραμμίζει.

Το ΕΤΕΚ σημείωσε τις καθυστερήσεις στην ανακοίνωση και εφαρμογή σχεδίων χορηγιών, περιλαμβανομένου του «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω», καθώς και σχεδίων του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στήριξης των ευάλωτων ομάδων και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης σημειώθηκε η ανάγκη θεσμοθέτησης μόνιμης Επιτροπής Τεχνοκρατών και εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς, με σκοπό τη δομημένη και συστηματική συζήτηση των ενεργειακών ζητημάτων και την εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή φτώχεια, τη στήριξη της αυτοκατανάλωσης, τις ενεργειακές κοινότητες και τα δικαιώματα των ενεργών πελατών.

Όπως σημειώθηκε, η απουσία επαρκούς συντονισμού οδηγεί σε κατακερματισμό, καθυστερήσεις και μη ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το ΕΤΕΚ επανέφερε, επίσης, την ανάγκη σύστασης ενός Συμβουλίου Ενεργειακής Στρατηγικής, το οποίο μεταξύ άλλων θα παρακολουθεί την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού και θα υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και την υλοποίηση του.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη εκπόνησης σεναρίων για περιπτώσεις σημαντικής καθυστέρησης ή μη υλοποίησης έργων στρατηγικής σημασίας, όπως ο Great Sea Interconnector ή η έλευση του ΦΑ.

ΚΥΠΕ