Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου της γνωστής εταιρείας μόδας, προκειμένου να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του στη δικαστική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του.

Συγκεκριμένα, σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε την Τρίτη προς το προσωπικό της εταιρείας, ο Τζόναθαν Άντικ γνωστοποίησε ότι διατηρεί τις ευθύνες του σε «οικογενειακά, επιχειρηματικά και κοινωνικά πρότζεκτ», ωστόσο αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του στη Mango ώστε να επικεντρωθεί στην υπεράσπιση της αθωότητάς του.

Παράλληλα, αναφέρεται επίσης στη σχέση του με τον πατέρα του, την οποία ο δικαστής στο Μαρτορέλ χρησιμοποιεί ως φερόμενο ενοχοποιητικό στοιχείο. «Θέλω να εκφράσω, από τα βάθη της καρδιάς μου, ότι πάντα αγαπούσα και συνεχίζω να αγαπώ βαθιά την οικογένειά μου και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, τον πατέρα μου», τονίζει. «Μοιραστήκαμε μαζί πολλές ευτυχισμένες, αγαπημένες και αγαπημένες στιγμές. Όπως συμβαίνει σε τόσες πολλές οικογένειες, περάσαμε επίσης δύσκολες και περίπλοκες στιγμές, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλη προσπάθεια, γενναιοδωρία και υποστήριξη. Η αγάπη, ο σεβασμός και ο δεσμός που πάντα νιώθαμε είναι μέρος του DNA της οικογένειάς μας, όπως μπορούν να βεβαιώσουν όσοι μας γνωρίζουν καλά», καταλήγει.

Ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας συνελήφθη πριν από μία εβδομάδα, στις 19 Μαΐου, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει δικαστήριο της πόλης Μαρτορέλ για να διαλευκάνει τις συνθήκες θανάτου του Ισάκ Άντικ.

Ο ιδρυτής της Mango έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν έπεσε από γκρεμό στην ορεινή περιοχή του Μοντσεράτ, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην οποία συμμετείχαν μόνο ο ίδιος και ο γιος του.

Μετά τον θάνατο του επιχειρηματία και ενώ εντείνονταν οι εικασίες γύρω από την έρευνα, ο Τζόναθαν Άντικ είχε ήδη αποχωρήσει μέσα στο 2025 από τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες στην εταιρεία, παραμένοντας ωστόσο αντιπρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Mango. Μία εβδομάδα μετά τη σύλληψή του, αποφάσισε να αποχωρήσει και από αυτούς τους μη εκτελεστικούς ρόλους.

Στην επιστολή του προς τους εργαζόμενους της εταιρείας, υποστηρίζει ότι η «προσοχή και η αφοσίωση» που απαιτεί η προετοιμασία της υπεράσπισής του μετά την απαγγελία κατηγοριών δεν του επιτρέπουν να διατηρήσει «το υψηλό επίπεδο δέσμευσης» που απαιτούν οι θέσεις ευθύνης του στη Mango.

Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αφού κατέβαλε το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ που όρισε η δικαστής της Μαρτορέλ μετά τη σύλληψή του.

