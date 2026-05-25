Υπό κράτηση θα παραμείνει ο Γιώργος Χριστοδούλου, άλλως Ζαβράντωνας, κατά την επανεκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά ποσότητα πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης, όπως αποφάσισε ομόφωνα τη Δευτέρα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, απορρίπτοντας το αίτημα της υπεράσπισης να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.

Ο Χριστοδούλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί στις 21 Δεκεμβρίου του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση για κατοχή με σκοπό την προμήθεια 15 κιλών κοκαΐνης, θα δικαστεί εκ νέου μετά την ακύρωση της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης πρόσφατα από το Εφετείο.

