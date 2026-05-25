Περαιτέρω επιδείνωση κατέγραψε τον Απρίλιο του 2026 ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης της Κύπρου, σημειώνοντας ετήσια μείωση 1,72%, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η νέα μείωση του ΣΠΟΔ ακολουθεί την οριακή ετήσια υποχώρηση που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο, μετά την ετήσια αύξηση 0,82% του Φεβρουαρίου, καταδεικνύοντας εξασθένηση της βραχυπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, η περαιτέρω επιδείνωση του Δείκτη αντανακλά κυρίως δυσμενείς εξελίξεις σε βασικές συνιστώσες του, σε περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και εξωτερικών οικονομικών πιέσεων.

Ειδικότερα, το οικονομικό κλίμα στη ζώνη του ευρώ και ιδιαίτερα στην Κύπρο επιδεινώθηκε τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, οδηγώντας σε ετήσια μείωση του σταθμισμένου Δείκτη Οικονομικού Κλίματος.

Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψε μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τον Απρίλιο, μετά την άνοδο που είχε ήδη σημειωθεί τον Μάρτιο, ενισχύοντας τις πιέσεις στο οικονομικό περιβάλλον.

Αρνητική ήταν και η συμβολή των τουριστικών αφίξεων, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επηρεάστηκαν από ακυρώσεις πτήσεων και πιθανές ελλείψεις καυσίμων, καταγράφοντας σημαντική ετήσια μείωση τον Απρίλιο.

Αντίθετα, θετικά στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του Δείκτη συνέβαλαν ο προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών σημειώνει ότι η ετήσια μείωση του ΣΠΟΔ τον Απρίλιο υποδηλώνει εξασθένηση της αναπτυξιακής δυναμικής της κυπριακής οικονομίας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, υπό το βάρος των εξωτερικών οικονομικών πιέσεων.

Ο ΣΠΟΔ της Κύπρου έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα για σημεία καμπής των οικονομικών κύκλων, δηλαδή για μεταστροφές στην κυπριακή οικονομική δραστηριότητα.

Ο Δείκτης αποτελείται από προπορευόμενες μεταβλητές, οι μεταβολές των οποίων τείνουν να προηγούνται των μεταβολών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ, τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι τουριστικές αφίξεις, οι συναλλαγές με κυπριακές πιστωτικές κάρτες, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων και ο προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία δείκτης όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.