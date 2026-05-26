Νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο ο Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης.

Σε δήλωσή του ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Γέωργιος Χριστοδούλου ανέφερε ότι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο με μυστική ψηφοφορία. Έλαβε 11 θετικές ψήφους έναντι μίας του Σωφρόνιου Στασίνου και 4 λευκών.

Το Μήνυμα της Εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 η ώρα 18:00, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Θα ακολουθήσει ο εσπερινός.

Η χειροτονία θα γίνει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας και η ώρα18:00, θα γίνει η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν υποβληθεί συνολικά οι εξής τέσσερις υποψηφιότητες:

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, μοναχός Ιεράς Μονής Τροοδιτίσσης Σωφρόνιος και πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους.

Το ανακοινωθέν της Αρχιεπισκοπής

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, συνήλθε σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου 2026, σε έκτακτη συνεδρία, υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου και εργάσθηκε ως εξής:

Ενέκρινε τον κατάλογο των υποψηφίων προς εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου, μετά τον έκπτωτο της Ιεράς Συνόδου του νέου Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κύπρου. Δηλώσεις ενδιαφέροντος κατέθεσαν οι:

Πανιερώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Ιωάννου,

Πανιερώτατος Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης,

Πανιερώτατος Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους

και Ιερομόναχος Σωφρόνιος Στασινός.

Προέβη, διά μυστικής ψηφοφορίας, στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Εκ της ψηφοφορίας νέος Μητροπολίτης Πάφου αναδείχθηκε ο Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, διά ψήφων 11 έναντι μίας υπέρ του Ιερομονάχου Σωφρονίου Στασίνου και 4 λευκών.

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Πάφου

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης απεφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποπεράτωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Scienze Ecclesiastiche Orientali του Pontificio Istituto Orientale (Ρώμη) με κατεύθυνση τη Λειτουργική (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα).

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, διετέλεσε μεταδιδακτορικός Summer Fellow στο Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies (Harvard University, Washington DC) με θέμα «Η βυζαντινή λειτουργική παράδοση στο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου: κυπριακά χειρόγραφα ευχολόγια».

Τυγχάνει μέλος: “Societas Orientalium Liturgiarum”, «Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν», «Σύνδεσμος Θεολόγων Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.».

Αντικείμενο της έρευνας του ήταν η Ιστορία και θεολογία της χριστιανικής λατρείας και η Ιστορία της λειτουργικής πράξης των μεγάλων λειτουργικών κέντρων και ιδιαίτερα της Εκκλησίας της Κύπρου μέσα από τη μελέτη των λειτουργικών πηγών και χειρογράφων.

Περιλαμβάνει επίσης την καταγραφή, μελέτη, αποκατάσταση, συντήρηση, προβολή της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της Ι. Μ. Τριμυθούντος (παλαιοχριστιανικές βασιλικές, αρχαίες εκκλησίες «Πίνακα Β΄», τοιχογραφίες, εικόνες, χειρόγραφα, παλαίτυπα, εκκλησιαστικά αντικείμενα, εκδόσεις, ανασκαφές, ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες).