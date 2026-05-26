Με τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφους αναμένεται να εκλεγεί σε λίγες ώρες νέος Μητροπολίτης Πάφου ο Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με τους συσχετισμούς που επικρατούν ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος αναμένεται να εκλεγεί από την πρώτη ψηφοφορία, οπόταν η διαδικασία θεωρητικά δεν θα τραβήξει εις μάκρος. Ωστόσο, ο έλεγχος των προσόντων των τεσσάρων υποψηφίων καθώς και κάποια εργασία η οποία δεν σχετίζεται με τις εκλογές και πρέπει να διεκπεραιωθεί, αναμένεται να παρατείνουν τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου.

Χθες, τελευταία μέρα κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υπεβλήθησαν οι εξής τέσσερις υποψηφιότητες:

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Τρεμιθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, μοναχός Ιεράς Μονής Τροοδιτίσσης Σωφρόνιος και πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Θεοχάρους.

Στην υποβολή υποψηφιοτήτων παρατηρήθηκε δυστοκία, ενδεικτικό της οποίας είναι και το γεγονός πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι έμειναν την χθεσινή (τελευταία) μέρα να κάνουν την κίνηση τους, προσερχόμενοι στην Αρχιεπισκοπή προκειμένου να καταθέσουν και γραπτώς την πρόθεση τους.

Όσον αφορά το διαδικαστικό της ψηφοφορίας, οι 16 Συνοδικοί, αν παραστούν όλοι, θα λάβουν από ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο θα αναγράψουν το όνομα του εκλεκτού τους και θα το ρίξουν στην κάλπη. Για να εκλεγεί κάποιος χρειάζεται 50% συν μία ψήφο στην προκειμένη περίπτωση εννέα ψήφους. Αν δεν εξασφαλιστεί πλειψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και όποιος εξασφαλίσει τις περισσότερες ψήφους εκλέγεται Μητροπολίτης.

Οι Συνοδικοί δεν θα ασχοληθούν με τις κινήσεις του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού ο οποίος τους απέστειλε επιστολή υποστηρίζοντας πως δεν έτυχε δίκαιης δίκης. Εξάλλου, χθες προχώρησε και σε διάγγελμα προς το λαό της Πάφου ισχυριζόμενος πως όταν εκλήθη να δικαστεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου άκουσε και τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό του:

«Είσαι ψεύτης, είσαι ανίκανος, είσαι αγράμματος, είσαι ανυπάκουος, είσαι αχάριστος».

Αναφέρθηκε επίσης, σε έντονη πνευματική εμπειρία. Συγκεκριμένα είπε πως είδε «σαν σε όραμα τον Απόστολο Παύλο, πώς αδικήθηκε, πώς οδηγήθηκε στη Ρώμη αναζητώντας δικαιοσύνη και πώς στάθηκε με πίστη στη δοκιμασία του».

Στη συνέχεια πρόσθεσε και τα εξής: Το πλέον, όμως, συγκλονιστικό, ήταν όταν τον απομάκρυναν από την αίθουσα (της Ιεράς Συνόδου για να αποφασίσουν για την τύχη του).

«Στάθηκα μόνος και προσευχήθηκα. Κρατούσα μια Καινή Διαθήκη στα χέρια μου. Την άνοιξα τρεις φορές αφού κάθε φορά προσευχόμουν θερμά στο Χριστό να μου δώσει δύναμη. Και στις τρεις φορές έπεσα πάνω στις ευαγγελικές περικοπές τα δίκης και της καταδίκης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν το θεώρησα τυχαίο. Το ένοιωσα ως σημείο παρηγοριάς και ενίσχυσης από τον Θεό για να αντέξω αυτόν τον σταυρό με πίστη, υπομονή και ταπείνωση».

Τέλος αναφέρεται, πως ο κ. Τυχικός διεμήνυσε στους Συνοδικούς πως δεν θα προσφύγει μόνο στα κυπριακά δικαστήρια αλλά και στο Δικαστήριο της ΕΕ.