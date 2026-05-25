Σε διάγγελμα προς το λαό της Πάφου προχώρησε ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός σε συνέχεια επιστολής του προς τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου κάτι το οποίο αποδίδεται σε υστάτη προσπάθεια αποτροπής της εκλογής νέου Μητροπολίτη στο θρόνο της Πάφου.

Στο διάγγελμα του προς του Παφίους ο κ. Τυχικός ισχυρίζεται ότι όταν εκλήθη να δικαστεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου (με βασική κατηγορία αυτήν της αποτείχισης) βρέθηκε σε περιβάλλον μεγάλης πίεσης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε διακοπές όταν επιχειρούσε να μιλήσει και με χαρακτηρισμούς που πλήγωσαν βαθιά την ψυχή του όπως: «Είσαι ψεύτης, είσαι ανίκανος, είσαι αγράμματος, είσαι ανυπάκουος, είσαι αχάριστος».

Αναφέρθηκε επίσης, σε έντονη πνευματική εμπειρία και είδε σαν σε όραμα τον Απόστολο Παύλο, πώς αδικήθηκε, πώς οδηγήθηκε στη Ρώμη αναζητώντας δικαιοσύνη και πώς στάθηκε με πίστη στη δοκιμασία του.

Στη συνέχεια πρόσθεσε και τα εξής: Το πλέον, όμως, συγκλονιστικό, ήταν όταν τον απομάκρυναν από την αίθουσα (της Ιεράς Συνόδου για να αποφασίσουν για την τύχη του).

«Στάθηκα μόνος και προσευχήθηκα. Κρατούσα μια Καινή Διαθήκη στα χέρια μου. Την άνοιξα τρεις φορές αφού κάθε φορά προσευχόμουν θερμά στο Χριστό να μου δώσει δύναμη. Και στις τρεις φορές έπεσα πάνω στις ευαγγελικές περικοπές τα δίκης και της καταδίκης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν το θεώρησα τυχαίο. Το ένοιωσα ως σημείο παρηγοριάς και ενίσχυσης από τον Θεό για να αντέξω αυτόν τον σταυρό με πίστη, υπομονή και ταπείνωση».

Είπε επίσης, πως μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα (πίεσης), χωρίς ουσιαστική προετοιμασία, χωρίς νομική ή άλλη υποστήριξη, ο άνθρωπος δυσκολεύεται ακόμη και να εκφράσει καθαρά όσα έχει μέσα του.

Αναφερόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο υποστήριξε ότι εργαζόταν με τρόπο που αποσκοπούσε στην εξόντωσή του.

Ένοιωθα, πως ό,τι και αν έλεγα, η απόφαση είχε ήδη ληφθεί. Όπως είπε, μετέβη στο Πατριαρχείο για το έκκλητο το οποίο υπέβαλε αλλά και εκεί δεν εξετάστηκαν οι κατηγορίες αλλά ρωτήθηκε γενικά για θέματα γενικού εκκλησιαστικού περιεχομένου (Σύνοδο της Κρήτης, ουκρανικό, οικουμενισμό και τους διαλόγους μεταξύ των Εκκλησιών).

Ανέφερε επίσης, πως υπό το βάρος του ψεύτικού φορτίου λύγισε και οδηγήθηκε να ζητήσει συγνώμη, η οποία ωστόσο, δεν ήταν παραδοχή ενοχής αλλά κραυγή ταπεινώσεως και πόνου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απαγόρευση από πλευράς Αρχιεπισκόπου να λειτουργεί στην Πάφο, κάτι το οποίο απέδωσε σε προσωπικούς και όχι εκκλησιαστικούς λόγους.

Περαιτέρω ανέφερε, πως ανέμενε πως η Σύνοδος θα περίμενε την απόφαση των δικαστηρίων, όπου προσέφυγε κατά της απόφασης που ελήφθη εναντίον του (αρχικά για έκπτωση και στην πορεία για αργία).

Χαρακτήρισε τις εις βάρος του κατηγορίες ανυπόστατες και συκοφαντικές και ισχυρίστηκε πως υπάρχουν μάρτυρες και στοιχεία που θα αποκαλύψουν την αλήθεια.

«Υπάρχουν, δυστυχώς καταθέσεις για συνωμοσία του Μακαριοτάτου με τον έκπτωτο και εν αργία Δήμαρχο της Πάφου. Μεγάλα οικονομικά και άλλα συμφέροντα διακυβεύονται, κάτι το οποίο γνωρίζει η συνείδηση του Μακαριοτάτου και των άλλων Μητροπολιτών, γι’ αυτό αποφάσισα να προσφύγω στην πολιτεία και να χρειαστεί και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να ακυρωθεί η όποια απόφαση εκδόθηκε εναντίον μου χωρίς να ακουστώ κα να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία της αθωότητάς μου» σημειώνει.

Ανέφερε επίσης, πως αυτό που ζητά είναι να εξεταστεί κατά πόσον τηρήθηκε η ορθή διαδικασία και εάν εφαρμόστηκαν οι Ιεροί κανόνες το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.