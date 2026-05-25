Σε κινητοποίηση τέθηκαν εκ νέου η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο ΕΟΑ Λάρνακας, μετά την κατάρρευση μέρους πλινθόκτιστης κατοικίας στην περιοχή της Χρυσοπολίτισσας, όπου διέμεναν τρεις αλλοδαπές γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κατέρρευσε τοίχος καθώς και μέρος της οροφής δωματίου της οικίας. Οι τρεις γυναίκες φαίνεται να βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο τη στιγμή του περιστατικού και κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια από τον χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, ο οποίος έδωσε οδηγίες για τη σφράγιση του χώρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας, οι γυναίκες θα φιλοξενηθούν απόψε σε άλλο χώρο, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης της οικίας, ο οποίος βρίσκεται εκτός Κύπρου, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

