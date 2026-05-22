Νέες εκκενώσεις κατοικημένων πολυκατοικιών στη Λάρνακα ετοιμάζει από βδομάδας ο τοπικός Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΛ). Τα πέντε κτήρια θα χαρακτηριστούν ως «επικίνδυνα» και θα δοθούν σχετικές ειδοποιήσεις στους ενοίκους. Η μία πολυκατοικία είναι στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας, άλλες τρεις στον συνοικισμό Αγίων Αναργύρων ΙΙ και μία στην ενορία Αγίου Ιωάννη. Οι τελευταίες τέσσερις εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΚτίΖΩ» και οι ένοικοι τους θα τύχουν χειρισμού από το υπουργείο Εσωτερικών.

Αυτή στη Χρυσοπολίτισσα διαθέτει 17 διαμερίσματα και στους διαμένοντες θα δοθεί η δυνατότητα να μείνουν για λίγο καιρό σε ξενοδοχεία. Σ’ ό,τι αφορά στο κτήριο «Madona Court» στη Φανερωμένη, σήμερα λήγει η προθεσμία που δόθηκε από τον ΕΟΑΛ για εκκένωσή του. Σε πρόγευμα εργασίας με δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του Οργανισμού, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ανέφερε πως στη συγκεκριμένη πολυκατοικία διαμένουν 40 άτομα, με τα οποία βρίσκονται σ’ επαφή κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας. Όσοι από αυτούς δεν έχουν εναλλακτική, θα διαμείνουν σε ξενοδοχεία που διατίθενται μέσω σχεδίου της Πολιτικής Άμυνας και από το Πρόγραμμα «ΞέΝιος» του Δήμου Λάρνακας. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους, εκφράστηκε από κάποιους ιδιοκτήτες του «Madona Court» η πρόθεση για επιδιόρθωση της πολυκατοικίας και άρση της επικινδυνότητάς της.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση αμέσως μετά την τραγωδία με τη πτώση κτηρίου στη Γερμασόγεια, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει όλες τις επικίνδυνες οικοδομές στην επαρχία Λάρνακας. Οι δήμοι και η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας του είχαν παραδώσει φακέλους για 563 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, ωστόσο, από τους ελέγχους ο αριθμός, μέχρι στιγμής, ανήλθε στις 889. Συγκεκριμένα στον Δήμο Λάρνακας εντοπίστηκαν 427, στον Δήμο Αραδίππου 23, στον Δήμο Λευκάρων 80, στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού 34, στον Δήμο Αθηένου 12 και στα συμπλέγματα κοινοτήτων 313.

«Έχουμε δώσει σε ιδιώτες 150 οικοδομές για οπτικό έλεγχο και έχουν επιστραφεί οι 100. Από αυτούς, διαπιστώθηκε πως υπάρχει ορατός κίνδυνος κατάρρευσης για 23 κατοικημένες και 40 ακατοίκητες οικοδομές», υπέδειξε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, επαναλαμβάνοντας πως η ευθύνη βαραίνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι εάν δεν συμμορφωθούν θα έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, αλλά και διοικητικό πρόστιμο.

Δέκα από τις επικίνδυνες ακατοίκητες οικοδομές στη Λάρνακα έχουν σφραγιστεί, ενώ ο ΕΟΑΛ έκλεισε και το club «D’ LUX» στην περιοχή του λιμανιού Λάρνακας, το οποίο στεγαζόταν σ’ ένα άκρως επικίνδυνο κτήριο, που δεν κατοικείται εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους, στον χώρο του club, στον οποίο τοποθετήθηκε περίφραξη, διοργανώνονταν πάρτι. «Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος Μαΐου να έχουμε πλήρη εικόνα για τα ακατάλληλα κτήρια», είπε, σημειώνοντας πως θα γίνουν και κατεδαφίσεις επικίνδυνων οικοδομών.