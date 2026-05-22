Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγ. Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα σε κλήση για πυρκαγιά σε ανώγειο, ανεξάρτητη οικία στη Μέσα Γειτονιά, στην επαρχία Λεμεσού.

Η πυρκαγιά βρισκόταν στην κουζίνα της οικίας και τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:42. Η κουζίνα με το περιεχόμενό της, καθώς επίσης και μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Από τον καπνό επηρεάστηκαν και οι υπόλοιποι χώροι της οικίας.

Οι ένοικοι απουσίαζαν από την οικία κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με εξετάσεις από μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες διενεργήθηκαν επί σκηνής, σε συνεργασία με την Αστυνομία, εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε αναμμένη μαγειρική συσκευή.

Η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ενημερώθηκε για διερεύνηση και περαιτέρω εξετάσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης.