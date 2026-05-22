Έντονο προβληματισμό και σοκ προκαλεί η ανάρτηση του γιατρού – γεροντολόγου Μάριου Κυριαζή, ο οποίος μέσα από προσωπική μαρτυρία γυναίκας αναδεικνύει όπως αναφέρει σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής βίας, φωτίζοντας παράλληλα τον φόβο, τη σιωπή που έχει υποστεί το θύμα.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κυριαζής μεταφέρει τα λόγια γυναίκας η οποία, όπως αναφέρει, βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση, αντιμετωπίζοντας κατάθλιψη και άγχος.

Διαβάστε αυτούσια την ανάρτηση του:

«Μου πρότεινε να έλθει σπίτι μου για ένα ποτό. Ήμουν μόνη, με συντροφιά την κατάθλιψη και το άγχος, μέσα στα ψυχοφάρμακα. Τον ήξερα. Να κάνουμε λίγη παρέα, να ξεσκάσω που έχει εβδομάδες να βγω έξω, μήνες. Ήλθε, με βίασε και έφυγε. Του είπα ‘όχι’, αλλά αυτός δεν άκουγε. Δεν το είπα κανενός. Μόνο εσένα που είσαι γιατρός. Ντρέπομαι να πάω στην αστυνομία, θα το μάθουν τα παιδιά μου και θα εξευτελιστούν, χωρίς αποτέλεσμα. Ποιος θα με πιστέψει άλλωστε; Που να πάω; Τι να κάνω;»

Αληθινό περιστατικό, σήμερα. Πόσες άλλες γυναίκες το πέρασαν αυτό άραγε; Τι προστασία δίνουμε σε αυτές τις γυναίκες;

‘Όχι’ σημαίνει ‘όχι’.