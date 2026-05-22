Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 55χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12:30, 26χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον δρόμο από το Μενεού προς τα Περβόλια, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 55χρονη. Στο δεύτερο όχημα επέβαινε ως συνοδηγός 26χρονη.

Από τη σύγκρουση, η 55χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημά της και χρειάστηκε η επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται κρίσιμη.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες των οχημάτων δεν τραυματίστηκαν. Τις εξετάσεις για τις συνθήκες του τροχαίου συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου.