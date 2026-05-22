Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες στην κατεύθυνση της υπογραφής μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά επίσης το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αναφέρει το Axios.

Ακόμα το Ιράν δεν έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις τους για την υπογραφή ενός τέτοιου εγγράφου, ωστόσο, την Παρασκευή (22/5) έσπευσαν στην Τεχεράνη ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσει στην οριστοκοποίηση μιας συμφωνίας.

Πάντως, οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα λάβει τη μορφή μονοσέλιδου εγγράφου με την ονομασία «Διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ», ανέφερε την Παρασκευή το Al-Arabiya επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές.

Συγκρατημένος ο Ρούμπιο για μια συμφωνία με το Ιράν: «Δεν έχουμε φθάσει ακόμα εκεί»

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, ωστόσο «ψαλίδισε» τις ελπίδες λέγοντας ότι έχει να γίνει ακόμα περισσότερη δουλειά.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Δεν θα την υπερτιμούσα. Δεν θα την υποβάθμιζα», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ που έγινε στη Σουηδία.

«Υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει», πρόσθεσε. «Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προτιμούσε να κάνει μια καλή συμφωνία, τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Η βασική ανησυχία παραμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και το ζήτημα του μελλοντικού εμπλουτισμού ουρανίου πρέπει να συζητηθεί, καθώς και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, συμπλήρωσε.

«Έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα πολύ δύσκολων ανθρώπων και αν αυτό δεν αλλάξει, τότε ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι έχει άλλες επιλογές», τόνισε ο Ρούμπιο. «Προτιμά την επιλογή της διαπραγμάτευσης και την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας, αλλά ο ίδιος έχει εκφράσει την ανησυχία του ότι ίσως αυτό δεν καταστεί δυνατό. Αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε».

Σημείωσε παράλληλα είπε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς που μεσολαβούν στις συνομιλίες με το Ιράν.

Ερωτηθείς σήμερα για την παρουσία διαπραγματευτικής ομάδας του Κατάρ στο Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις συνομιλίες για το Ιράν και ότι έχει κάνει «αξιοθαύμαστη δουλειά».

«Προφανώς και άλλες χώρες έχουν συμφέροντα, επειδή ειδικά οι χώρες του Κόλπου που βρίσκονται, ξέρετε, στη μέση όλων αυτών – έχουν τα δικά τους ζητήματα. Και μιλάμε με όλους αυτούς. Θα έλεγα απλώς ότι η κύρια χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε σε όλα αυτά είναι το Πακιστάν, και αυτό παραμένει», συμπλήρωσε.

Τέλος, τόνισε ότι δεν υπήρξε συγκεκριμένο αίτημα από τις ΗΠΑ για βοήθεια από το ΝΑΤΟ στο Στενό του Ορμούζ, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα Σχέδιο Β αν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει ξανά αυτή την θαλάσια οδό.

Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ στην Τεχεράνη

Οι δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ έρχονται σε συνέχεια πληροφοριών από το Reuters ότι μια ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων.

Η Ντόχα, η οποία έχει εργαστεί ως μεσολαβητής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες περιοχές διεθνών εντάσεων, μέχρι τώρα έχει αποστασιοποιηθεί από το να διαδραματίσει ρόλο μεσολάβησης στον πόλεμο του Ιράν, αφού δέχτηκε επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Μια ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη», δήλωσε η πηγή.

Άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο προσχέδιο συμφωνίας

Την άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, το οποίο μάλιστα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών.

Σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya, οι βασικοί όροι είναι οι εξής:

Άμεση, συνολική, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών. Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιηθούν στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές. Τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τερματισμός του «πολέμου» των μέσων ενημέρωσης. Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις. Εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών. Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών. Σταδιακή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας. Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές.

