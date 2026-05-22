Την πώληση όπλων ύψους $14 δισεκατομμυρίων στην Ταϊβάν αναστέλλουν οι ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλίσουν επάρκεια πυρομαχικών για τον πόλεμο με το Ιράν, γνωστοποίησε την Παρασκευή ένας κορυφαίος Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Η ενημέρωση έγινε από τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτικών Επιχειρήσεων, Χουνγκ Τσάο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Άμυνας της Γερουσίας και μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ.

«Προς το παρόν προχωράμε σε αναστολή για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τα πυρομαχικά που χρειαζόμαστε για την επιχείρηση Epic Fury – και έχουμε αρκετά», δήλωσε ο Τσάο, επισημαίνοντας ότι οι πωλήσεις όπλων στο εξωτερικό θα συνεχιστούν όταν η διοίκηση το κρίνει απαραίτητο.

Ο Τσάο σημείωσε ότι κάθε απόφαση για προώθηση της πώλησης, η οποία θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη μεταφορά όπλων στην ιστορία της Ταϊβάν, θα ληφθεί από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η κατάσταση της εκεχειρίας

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ανασταλεί από τις 8 Απριλίου μετά από συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κογκρέσο είχε εγκρίνει το πακέτο όπλων για την Ταϊβάν τον Ιανουάριο, αλλά η προώθησή του απαιτεί υπογραφή του Τραμπ. Αν εγκριθεί, η πώληση θα υπερβεί το προηγούμενο ρεκόρ των 11 δισ. δολαρίων που είχε εγκρίνει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τον Δεκέμβριο.

Αντιδράσεις και προοπτικές

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Γιούνγκ Τάι δήλωσε ότι η χώρα θα συνεχίσει να επιδιώκει αγορές όπλων, ενώ ο αναλυτής Ουίλιαμ Γιάνγκ από την Crisis Group τόνισε ότι η αναστολή θα «εντείνει την ανησυχία και τον σκεπτικισμό για την αμερικανική υποστήριξη στην Ταϊβάν και θα δυσκολέψει την κυβέρνηση να ζητήσει επιπλέον αμυντικό προϋπολογισμό στο μέλλον».

Ο Τραμπ, που επιβεβαίωσε ότι συζήτησε την πώληση με τον Σι, δήλωσε στο Fox News ότι «ίσως» ή «ίσως όχι» θα εγκρίνει το πακέτο και υποστήριξε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «διαπραγματευτικό χαρτί», παρά την 40ετή πρακτική να μην συμβουλεύονται το Πεκίνο για πωλήσεις όπλων.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος του εδάφους της και αντιτίθεται στη συνεχιζόμενη ανεπίσημη υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το νησί. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν επίσημα την Ταϊβάν, αλλά δεσμεύονται να την βοηθήσουν στην άμυνά της σύμφωνα με σχετικό νόμο που ψηφίστηκε το 1979.

