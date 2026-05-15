Αναχωρώντας από το Πεκίνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (15/5) ότι συζήτησε εκτενώς το ζήτημα της Ταϊβάν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, χωρίς ωστόσο να προβεί σε οποιαδήποτε δέσμευση.

Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους εντός του Air Force One, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον μετά τη συνάντηση κορυφής στο Πεκίνο, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι «δεν θέλει να δει αγώνα για ανεξαρτησία» στην Ταϊβάν.

«Τον άκουσα προσεκτικά, δεν έκανα κανένα σχόλιο», είπε, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης «νιώθει πολύ έντονα» για το ζήτημα. «Δεν έκανα καμία δέσμευση προς καμία κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα συζητούσε με τον Σι το θέμα των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν, μια απόκλιση από τη μέχρι τώρα πάγια θέση της Ουάσινγκτον ότι δεν διαβουλεύεται με το Πεκίνο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Την Παρασκευή, επανέλαβε ότι θα λάβει απόφαση «σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν επίσημα μόνο το Πεκίνο, αλλά βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας υποχρεούνται να παρέχουν αμυντικό υλικό στην αυτοδιοικούμενη δημοκρατία. Η Κίνα έχει δεσμευθεί να επανενώσει την Ταϊβάν με την ηπειρωτική χώρα και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας, εντείνοντας τα τελευταία χρόνια τη στρατιωτική της πίεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης από το Air Force One ότι πιστεύει πως ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να απελευθερώσει τους κρατούμενους πάστορες στην Κίνα. Ωστόσο, χαρακτήρισε «δύσκολη» την υπόθεση του φυλακισμένου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση στο Χονγκ Κονγκ.

