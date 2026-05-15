Νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη αποκαλύπτουν ότι το όνομα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνδέθηκε το 2025 με σειρά χρηματοοικονομικών συναλλαγών που αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία μεγάλων εταιρειών, συνολικής αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας των ΗΠΑ, φέρουν στην κορυφή το όνομα του Ρεπουμπλικανού Προέδρου και καταγράφουν αγοραπωλησίες στοιχείων που συνδέονται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά ονόματα διεθνώς.

Στα έγγραφα αναφέρονται εταιρείες της τεχνολογίας, των υπηρεσιών, των μεταφορών και της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η Amazon, η Apple, η Microsoft, η Uber, η Nvidia και η Boeing. Για κάθε εταιρεία, τα ποσά που δηλώθηκαν κινούνται στο εύρος από 1 έως 5 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, οι φάκελοι δεν διευκρινίζουν την ακριβή φύση των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή αν επρόκειτο για μετοχές, ομόλογα, άλλα αξιόγραφα ή διαφορετικά χρηματοοικονομικά εργαλεία. Επίσης, δεν καθίσταται πάντοτε σαφές αν οι συναλλαγές αφορούσαν αγορές ή πωλήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε πωλήσεις, κυρίως στοιχείων που συνδέονται με τη Microsoft, την Amazon και τη Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Τα ποσά αυτών των συναλλαγών φέρονται, σε κάποιες περιπτώσεις, να ανέρχονται μεταξύ 5 και 25 εκατ. δολαρίων.

Η OGE έχει ως αποστολή να διασφαλίζει την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και άλλων παραβιάσεων των κανόνων δεοντολογίας σε περίπου 140 φορείς και υπηρεσίες της ομοσπονδιακής εκτελεστικής εξουσίας.

Στην υπηρεσία υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων περίπου 26.000 αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο εκάστοτε πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, καθώς και στελέχη που διορίζονται από τον αρχηγό του κράτους με έγκριση της Γερουσίας.

Οικονομικά έγγραφα που αφορούν τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν δημοσιοποιηθεί και στο παρελθόν. Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμερικανού Προέδρου έχουν μεταφερθεί σε καταπίστευμα, το οποίο διαχειρίζεται ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος.

Πρόκειται, ωστόσο, για ανακλητό καταπίστευμα, γεγονός που σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακτήσει τον άμεσο έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων.

