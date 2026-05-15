Το χθεσινό debate στο Omega ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα σημαδεύτηκε από ένα τουλάχιστον ατυχές σχόλιο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με υπόνοιες για τη συνάδελφο Στέλλα Σάββα.

Την ώρα που εξελισσόταν η συζήτηση και αφού ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε ήδη παραπονεθεί μια φορά ότι η δημοσιογράφος λειτουργούσε μεροληπτικά, η κ. Χαραλαμπίδου έκανε το εξής σχόλιο στο X: «Με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μου λείπει η δεοντολογία, το επίπεδο, οι γνώσεις και η διαχείριση του Σωτήρη Παρούτη».

Η κ. Χαραλαμπίδου με τόσα χρόνια εμπειρίας θα πρέπει να γνωρίζει και να σέβεται τον ρόλο του δημοσιογράφου, ο οποίος οφείλει να ζητά απαντήσεις και όσο δημιουργούνται ερωτήματα, να τα υποβάλλει. Είτε αρέσουν στον οποιονδήποτε είτε όχι.

Το δε ύφος του μηνύματος δεν ήταν απλώς προσβλητικό για τη συνάδελφο, ήταν και ανήθικο. Τόσο πολιτικά, αλλά πολύ περισσότερο ανθρώπινα.

Αφήστε λοιπόν την τοξικότητα και τις προσβολές για τις μεταξύ σας αντιπαραθέσεις και μη χτυπάτε ανθρώπους που παλεύουν με τα τέρατα για να βγάλουν το ψωμί τους.

ΕΜ