Το πρόσφατο περιστατικό δασικής πυρκαγιάς στον Πρόδρομο, εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, ήταν η ζωντανή απόδειξη μιας επένδυσης που ήδη αποδίδει καρπούς. Η άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση των 17 φοιτητών του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες το βράδυ της Τετάρτης, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον της δασοπροστασίας στον τόπο μας.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι συνθήκες κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν. Παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, οι φοιτητές δεν δίστασαν. Επιστρατεύοντας χειροκίνητα μέσα και ατομικούς πυροσβεστήρες της σχολής τους, λειτούργησαν ως η πρώτη γραμμή άμυνας.

Μέσα σε μόλις 18 λεπτά κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, το οποίο έκαψε τελικά μόνο χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Με την ενέργειά τους απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου και στο χωριό Πρόδρομος, πριν καν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι κύριες δασοπυροσβεστικές δυνάμεις.

Η πράξη αυτή των φοιτητών, οι οποίοι επιχείρησαν στο πλευρό ενός πυροσβεστικού οχήματος και πέντε μελών του προσωπικού, αναδεικνύει την τεράστια σημασία της επαναλειτουργίας του Δασικού Κολεγίου Κύπρου από το 2025.

