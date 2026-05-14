Τελικές προεκλογικές συγκεντρώσεις διοργανώνουν οι υποψήφιοι πριν την κάλπη της 24ης Μαΐου. Στο τελευταίο μίλι πριν τις βουλευτικές, στόχος των υποψηφίων είναι να ξαναδούν τον κόσμο τους, να συσπειρωθούν, και να στείλουν τα τελευταία τους προεκλογικά μηνύματα, καθώς ο ανταγωνισμός, τόσο σε επίπεδο κομματικών συνδυασμών, όσο και σε επίπεδο ανθυποψηφίων, είναι μεγάλος.

Κάθε ψήφος είναι σημαντική και αυτό το γνωρίζουν τα επιτελεία, ενώ με βάση και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων, οι διεκδικητές μιας έδρας στη Βουλή, έχουν στα χέρια τους σημαντικά ευρήματα για το πώς θα κινηθούν τις τελευταίες ημέρες.

