Το αίτημα των φαρμακοποιών για μεταφορά των εμβολιασμών ενηλίκων για τη γρίπη στα ιδιωτικά φαρμακεία έχει τεθεί τόσο στο υπουργείο Υγείας, όσο και στον ΟΑΥ αρκετές φορές και στο παρελθόν. Κάποτε μάλιστα, εντός της Βουλής και κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, εκπρόσωπος του ΠΙΣ όταν είχε γίνει αναφορά σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε στα οποία ο εμβολιασμός για τη γρίπη γίνεται εδώ και χρόνια από τους φαρμακοποιούς, δήλωσε με έντονο τρόπο: «Εδώ υπάρχει ΠΙΣ και δεν θα το επιτρέψουμε».

Επί της ουσίας, ο εμβολιασμός στα φαρμακεία θα διευκολύνει τους πολίτες και σίγουρα θα βοηθήσει και στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Από την άλλη, οι γιατροί διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η διαδικασία των εμβολιασμών για την γρίπη η οποία, όπως πολλές φορές και δημόσια έχουν υποστηρίξει, μάλλον προβλήματα τους δημιουργεί.

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη πρακτική, πρέπει όλοι να είναι σύμφωνοι, περιλαμβανομένων βεβαίως και των γιατρών.

Ας ελπίσουμε ότι φέτος, θα προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων στην Κύπρο και δεν θα μας προλάβει, για άλλη μια χρονιά, η γρίπη.

