Παρανομίες που σχετίζονται με καύσιμα και πώληση καπνικών προϊόντων εντόπισε το Τελωνείο κατά τη διενέργεια ελέγχων στη Λεμεσό.

Στη μία περίπτωση, στις 13/05/2026 διενεργήθηκαν έλεγχοι εντός του λιμανιού Λεμεσού σε φορτηγά οχήματα για εντοπισμό πιθανής παράνομης χρήσης χρωματισμένου πετρελαίου θέρμανσης για την κίνηση τους. Από τους 55 ελέγχους που διενεργήθηκαν συνολικά εντοπίστηκαν 2 φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούσαν χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης για την κίνηση τους.

Τα φορτηγά οχήματα κατασχέθηκαν άμεσα από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν πίσω στους δικαιούχους μετά από αίτημα τους για εξώδικο συμβιβασμό, ο οποίος έγινε αποδεκτός από την Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων με την καταβολή ποσού €2,000 από τον καθένα για τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και το ποσό απόδοσης του κάθε οχήματος.

Σε άλλη περίπτωση, στις 06/05/2026 και 13/05/2026 διενεργήθηκαν έλεγχοι στην επαρχία Λεμεσού σε υποστατικά (περίπτερα) που διαθέτουν προς πώληση καπνικά είδη και οινοπνευματώδη ποτά. Από συνολικά 6 ελέγχους διαπιστώθηκε ότι τα 4 υποστατικά διέθεταν προς πώληση καπνικά είδη ή/και οινοπνευματώδη ποτά χωρίς να έχουν άδεια πώλησης σε ισχύ, η οποία εκδίδεται/ανανεώνεται από τον Δήμο. Οι διαχειριστές των υποστατικών αιτήθηκαν τον εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων έναντι του ποσού των €100 ανά άδεια, ο οποίος έγινε αποδεκτός από την Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων.