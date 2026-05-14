Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη για τον Β’ ημιτελικό της Eurovision, διέρρευσαν βίντεο με ολόκληρη την εμφάνιση της Antigoni Buxton από την τελική της πρόβα.

Η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το «Jalla» ανέβηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, η Buxton εμφανίστηκε με ένα λευκό μίνι φόρεμα με ανοίγματα και ένα λευκό μαντήλι στα μαλλιά της, στο οποίο πολύ γρήγορα ρίχνει στη σκηνή.

Αρχικά, η Antigoni Buxton ξεκινάει την ερμηνεία μόνη της πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ στη συνέχεια την πλαισιώνουν τέσσερις χορεύτριες ντυμένες στα λευκά, κρατώντας η κάθε μία ένα μαντήλι, ενώ σε άλλο σημείο κρατούν από ένα πιάτο σε λευκό και μπλε χρώμα. Το χορευτικό συνεχίζει με μερικές από τις γυναίκες να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και άλλες κάτω από αυτό. Έπειτα, στο τραπέζι προστίθεται μία καρέκλα, με την Buxton να κάθεται πάνω της, κάνοντας μερικές κινήσεις.

Λίγο αργότερα ξαπλώνει για να περάσει στη συνέχεια στο τελευταίο μέρος του act της, όπου χορεύει μαζί την ομάδα της μπροστά στη σκηνή, ενώ φωτιές συμπληρώνουν το σκηνικό.

Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

