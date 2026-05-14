Τα ισχυρά θεμέλια της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής της, παρουσίασε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ανδρέας Νεοφύτου, στην ομιλία του στην 37η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, στη Λεμεσό, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι, από τοπικές πρωτοβουλίες μέχρι τη διεθνή εκπροσώπηση, το Επιμελητήριο συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα ώστε η βιομηχανία να παραμένει ανταγωνιστική και ανθεκτική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είπε ακόμη ότι μέσα από τη συλλογική δράση, τη συνεργασία και την καινοτομία, η κυπριακή ναυτιλία βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση, σε ομιλία του ο Καθηγητής Μάριος Ευθυμιόπουλος, Διευθυντή του Strategy International (SI) και Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, παρουσίασε μια αξιολόγηση των γεωπολιτικών δυνάμεων που διαμορφώνουν σήμερα τη διεθνή ναυτιλία, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τη στρατηγική θέση της Κυπριακής Ναυτιλίας.

Τη Γενική Συνέλευση προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.