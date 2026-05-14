Αναπόφευκτη θεωρεί η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) την αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη, καθώς το κόστος των αεροπορικών καυσίμων έχει εκτιναχθεί λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και της αβεβαιότητας γύρω από την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο γενικός διευθυντής της IATA, Γουίλι Γουόλς, δήλωσε στο BBC ότι, παρότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη προχώρησαν πρόσφατα σε μειώσεις τιμών εξαιτίας της υποτονικής ζήτησης, δεν μπορούν να συνεχίσουν επ’ αόριστον να απορροφούν το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

«Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ενδέχεται για ένα διάστημα να συνεχιστούν προσφορές και εκπτώσεις, με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης, ωστόσο «με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο ότι η υψηλή τιμή του πετρελαίου θα αποτυπωθεί σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων».

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει ήδη επηρεάσει τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, όπου καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις στους ναύλους.

Η αναστολή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, λόγω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά καυσίμων αεροσκαφών, ενισχύοντας τους φόβους για πιθανές ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Η Ευρώπη, και ιδίως η Βρετανία, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή και ήδη αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι η μετάβαση θα γίνει με προσεκτικό τρόπο.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Tui, Σεμπάστιαν Έμπελ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν αναμένει ελλείψεις καυσίμων τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, ο Γουίλι Γουόλς προειδοποίησε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης κατά τη θερινή περίοδο. «Το βασικό πρόβλημα για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο χρονισμός», σημείωσε. «Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις πτήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο».

Όπως είπε, εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να παρουσιαστούν ελλείψεις στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου. Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευχθούν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Ο επικεφαλής της IATA πρόσθεσε ότι ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν άμεσα, οι επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων δεν θα υποχωρούσαν γρήγορα. «Όπως κι αν το δει κανείς, το πρόβλημα αυτό θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες και ίσως επεκταθεί ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας «δεν διαπιστώνουν αυτή τη στιγμή έλλειψη αεροπορικών καυσίμων», ενώ κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι προμηθευτές διατηρούν αποθέματα ασφαλείας.

Παράλληλα, το Λονδίνο συνεργάζεται με τη βιομηχανία αερομεταφορών, με στόχο να συνεχιστούν κανονικά οι πτήσεις, ενώ εξετάζει μέτρα που θα βοηθήσουν τις αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίζουν ρεαλιστικά τα δρομολόγιά τους, ώστε να αποφευχθούν αιφνιδιαστικές αναταράξεις και προβλήματα στις διακοπές των επιβατών.