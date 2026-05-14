Οι συντεχνίες της ΑΗΚ επανήλθαν σήμερα με νέα γραπτή παρέμβαση στα ενεργειακά ζητήματα, επικεντρώνοντας την κριτική τους σε ενέργειες ή παραλείψεις του υπουργού Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού και της υπηρεσίας του αρμόδιου υπουργείου.

Οι τέσσερις συντεχνίες επικεντρώνονται «στο σοβαρό θέμα των αποζημιώσεων της περίσσειας ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, το οποίο απασχόλησε την απερχόμενη Βουλή των Αντιπροσώπων» και υποστηρίζουν ότι «ο υπουργός Ενέργειας, στη μοναδική επίσκεψη του στην ΑΗΚ, προσπάθησε αποκλειστικά και μονοσήμαντα να επιβάλει στην ΑΗΚ Προμήθεια την αποζημίωση της περίσσειας παραγωγής από φωτοβολταϊκά, ενώ γνώριζε ότι είχε προηγουμένως ψηφιστεί σχετικός νόμος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε, εφόσον συνταγματικά δεν καλυπτόταν να προχωρήσει σε αποζημιώσεις. Τελικά, επέβαλε στην ΑΗΚ Προμήθεια να αποζημιώνει, θέμα το οποίο υποστήριξε και στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Οι συνδικαλιστές διερωτούνται αν ο υπουργός ενημερώθηκε από το υπουργείο του ότι:

– Κανένα σχέδιο δεν προνοούσε υπερδιαστασιολόγηση του φωτοβολταϊκού συστήματος (σ.σ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μεγαλύτερης ισχύος από τις ανάγες του υποστατικού) και ως εκ τούτου να προκύπτει πλεονάζουσα παραγωγή.

– Ενώ το Υπουργείο, σε προγενέστερο σχέδιο, που είχε εξαγγείλει προνοούσε μιας μορφής αποζημίωση, εντούτοις τούτο κρίθηκε από το ίδιο το υπουργείο ότι αυτή η πρόνοια ήταν υπερβολική και λανθασμένη, καθότι δημιουργούσε πρόσθετη επιβάρυνση στη συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών, που δεν διαθέτουν φωτοβολταϊκά, εξού και το διόρθωσε με κατοπινά του σχέδια.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επισημαίνουν πως για να αποζημιωθούν τα πλεονάσματα παραγωγής από οικιακά φωτοβολταϊκά, «η ΑΗΚ Προμήθεια (…) θα αναγκαστεί να μετακυλήσει το κόστος στους υπόλοιπους καταναλωτές για να μην χρεωκοπήσει. Δηλαδή θα υπάρξει αύξηση στη τιμή ηλεκτρισμού στη πλειοψηφία των καταναλωτών, που δεν είχαν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και αύξηση του περιθωρίου κέρδους για τους υπόλοιπους Προμηθευτές».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, οι συντεχνίες ασκούν πρόσθετη κριτική στον Μιχάλη Δαμιανό: «Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος Υπουργός, όχι μόνο όπως προαναφέραμε δεν εμβάθυνε στα θέματα της ΑΗΚ, τουναντίον πέραν του συγκεκριμένου, ασπάστηκε και προώθησε αντισυνταγματικές νομοθεσίες, όπως την κατασκευή δικτύων από ιδιώτες και την εμπλοκή της CYTA στην Ενέργεια, οι οποίες αμφισβητούμε κατά πόσο εξυπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον».